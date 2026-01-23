Netflix anunció su primera serie cancelada de 2026 + Seguir en









La plataforma tomó la decepcionante decisión de cancelar la primer serie de 2026.

La producción contaba originalmente con 10 capítulos, que luego fueron acortados a 7. Depositphotos

La agenda de las plataformas de streaming se encuentran cada vez más apretadas, con el inmenso catálogo que proponen para que sus usuarios disfruten. Desde producciones románticas, de drama o hasta la acción más cruda, uno de los grandes beneficios de ser suscriptor de estas empresas es que sus contenidos se renuevan de forma constante.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por eso mismo, Netflix, que se encuentra posicionada entre las plataformas líderes del mercado, tiene la obligación con sus afiliados de renovar sus contenidos de manera frecuente, lo que puede llevar tanto a estrenos emocionantes, como a cancelaciones decepcionantes.

De esta manera, sus suscriptores se mostraron descontentos durante esta semana, tras la primera cancelación de 2026 de uno de sus shows. Conocé de cuál se trata:

Los abandonados Imagen: Netflix De qué trata "Los Abanadonados" La trama de "Los Abandonados" gira en torno a Fiona Nolan, una mujer irlandesa que lidera a un grupo de huérfanos y marginados conocidos como “los abandonados”. Además, sigue a Constance Van Ness, una terrateniente dispuesta a usar cualquier medio para expandir su dominio y apropiarse de las tierras de los Nolan.

Así, la serie explora temas de venganza, ambición, desigualdad social y amor en un contexto brutal del Viejo Oeste.

Tráiler de "Los Abanadonados" Embed - Los abandonados | Tráiler oficial | Netflix Reparto de "Los Abanadonados" La producción contaba originalmente con 10 capítulos, que luego fueron acortados a 7. Fue creada por Kurt Sutter, y cuenta con las actuaciones de: Lena Headey como Fiona Nolan.

Gillian Anderson como Constance Van Ness.

Nick Robinson como Elias Teller.

Diana Silvers como Dahlia Teller.

Lamar Johnson como Albert Mason.

Natalia del Riego como Lilla Belle.

Lucas Till como Garret Van Ness.

Aisling Franciosi como Trisha Van Ness.

Temas Streaming

Netflix