La precuela de una serie ganadora de 272 premios llegó a HBO Max + Seguir en









La plataforma de streaming presentó una precuela que promete dar de qué hablar entre los fanáticos de la serie.

El reparto principal incluye participaciones de actores destacados. Imagen: HBO Max

HBO Max renueva su catálogo de cara a 2026 y, dentro de su programación, presenta una amplia lista de estrenos que actualizan su oferta. Entre nuevas series, regresos esperados y películas, este primer mes del año promete marcar un punto destacado para la plataforma en el universo del streaming.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Es por eso que, dentro de estas nuevas incorporaciones, la plataforma apuesta a un título que promete encantar a los fanáticos de una de las series más premiadas en la historia de la televisión. Se trata de "A Knight of the Seven Kingdoms", la precuela de "Game Of Thrones", que llegó al catálogo durante las primeras dos semanas del año. Acá te contamos todo lo que tenés que saber:

El caballero de los siete reinos HBO Maxx El récord de premios de "Game Of Thrones" Game Of Thrones se posiciona como una de las series más premiadas de la historia televisiva, con más de 700 nominaciones y 200 premios, de los cuales 59 son premios Emmys. Entre sus premiaciones más destacadas, se encuentran:

59 premios Emmy , récord absoluto para una serie dramática.

4 Emmy como Mejor Actor de Reparto (2011, 2015, 2018 y 2019) para Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

Varios Globos de Oro, incluyendo Mejor Serie de Televisión de Drama (2012), Mejor Actor de Reparto en Serie, Miniserie o Película para TV (2012).

Varios premios SAG (Sindicato de Actores), incluyendo Mejor Elenco en Serie Dramática (2012, 2014) y reconocimientos individuales para Peter Dinklage y el elenco.

Premios BAFTA : premios técnicos y nominaciones a mejor serie internacional.

Critics’ Choice Television Awards: múltiples premiaciones a mejor serie dramática.

Premios Hugo: por episodios específicos.

Peabody Award (2011). Además, la producción tiene el podio a la serie más vista de HBO Max.

De qué trata "A Knight of the Seven Kingdoms" La historia se sitúa 90 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones, en un período más tranquilo de Poniente. La trama sigue a Ser Duncan el Alto (Dunk), un caballero, y a Egg, su joven escudero, que esconde un secreto relacionado con la Casa Targaryen. Así, en la producción, ambos recorren los Siete Reinos, participando en torneos y cruzándose con miembros de casas nobles conocidas.

La precuela se encuentra disponible desde el 18 de enero de 2026, de manera global, para todos los usuarios de HBO Max. Sin embargo, los episodios se estrenarán de manera gradual, semana a semana. Tráiler de "A Knight of the Seven Kingdoms" Embed - El Caballero de los Siete Reinos | Tráiler Oficial | HBO Max Reparto de "A Knight of the Seven Kingdoms" El reparto principal de "A Knight of the Seven Kingdoms" incluye participaciones de actores destacados, como: Peter Claffey como Ser Duncan el Alto (Dunk) — un caballero errante de origen humilde.

Dexter Sol Ansell como Príncipe Aegon Targaryen (Egg) — joven escudero y futuro monarca.

Finn Bennett como Príncipe Aerion Targaryen — miembro de la Casa Targaryen.

Bertie Carvel como Príncipe Baelor Targaryen — otro heredero de la dinastía.

Sam Spruell como Príncipe Maekar Targaryen — hermano menor dentro de la familia real.

Henry Ashton como Daeron Targaryen — otro personaje de la Casa Targaryen.

Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon — caballero de la Casa Baratheon.

Tanzyn Crawford como Tanselle — personaje del entorno de Dunk y Egg.

Danny Webb como Ser Arlan de Pennytree — mentor caballeresco de Dunk.

Steve Wall como Lord Leo Tyrell.