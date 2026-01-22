Netflix estrena una nueva serie que promete revolucionar el humor con el estilo único de Bert Kreischer. "Free Bert" presenta al famoso comediante en una situación completamente fuera de su zona de confort intentando adaptarse a las rígidas normas de una escuela de élite en Beverly Hills, donde sus hijas comienzan a estudiar.
"Free Bert": la serie de Netflix donde Bert Kreischer lleva el caos a una escuela de élite
La plataforma de streaming agregó a su catálogo una nueva comedia del famoso comediante estadounidense con giros irónicos y reflexiones familiares.
La producción de seis episodios muestra a Kreischer interpretando una versión ficticia de sí mismo, enfrentando el desafío de moderar su personalidad caótica para encajar en un mundo que desprecia su estilo de vida desenfrenado. El tráiler, presentado durante el evento Netflix Christmas Gameday, explora con ironía cómo este "comodín perpetuo" intenta -sin mucho éxito- "ponerse una camisa" y reprimir sus instintos más salvajes para no convertirse en un paria social.
De qué trata "Free Bert"
"Free Bert" narra la historia de un padre que debe lidiar con las consecuencias de que sus hijas ingresen a una prestigiosa escuela privada. El conflicto central surge cuando sus excesos y comportamiento descontrolado lo convierten en el blanco de críticas en este nuevo entorno elitista. La serie explora con humor ácido cómo Kreischer intenta, sin éxito, adaptarse a las normas sociales mientras mantiene su esencia rebelde.
El programa combina situaciones absurdas con momentos de reflexión sobre la autenticidad y los prejuicios sociales. Un subargumento importante sigue a Georgia, la hija mayor interpretada por Ava Ryan, quien enfrenta problemas de acoso cibernético, agregando profundidad al relato cómico.
El tono de la serie mezcla el humor negro con escenas incómodas típicas del estilo de Kreischer, exagerando sus rasgos más característicos como su obsesión por andar sin camisa y su incapacidad para seguir reglas. La producción destaca por su enfoque familiar, mostrando las dinámicas entre Bert, su esposa Lee Ann y sus hijas.
Tráiler de “Free Bert"
Reparto de "Free Bert"
Elenco principal:
- Bert Kreischer
- Arden Myrin
- Ava Ryan
- Lilou Lang
