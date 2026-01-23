HBO se prepara para el estreno de la última temporada de "Como agua para el chocolate" y esto es todo lo que tenés que saber + Seguir en









La ficción basada en la novela de Laura Esquivel llega a su cierre con nuevos episodios, conflictos intensos y una fecha ya confirmada.

La aclamada serie regresa a HBO Max para su última temporada.

La historia que mezcló romance, tradición y cocina vuelve para su temporada final. HBO Max confirmó la llegada de la última entrega de "Como agua para el chocolate", una de las producciones latinoamericanas más comentadas del catálogo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras el impacto de su primera temporada, la serie se prepara para su esperado desenlace, lleno de vínculos tensos y un contexto social que atraviesa a cada personaje. El estreno está previsto para el 16 de febrero del 2026 y cada semana se subirá un nuevo capítulo.

Como agua para el chocolate Gentileza - IMDb ¿De qué se trata "Como agua para el chocolate"? La ficción adapta la reconocida novela de Laura Esquivel y sigue la vida de Tita, una joven atravesada por mandatos familiares que le impiden elegir su propio camino. Criada bajo reglas estrictas, encuentra en la cocina un lenguaje propio, donde cada plato expresa aquello que no puede decir en voz alta.

En esta última temporada, Tita tiene la chance de una salida junto al doctor Brown, quien le ofrece una vida distinta y más serena. De todas formas, el regreso de Pedro le recuerda una relación imposible. Ese reencuentro vuelve a poner en juego emociones intensas que desafían las normas y tradiciones.

La trama se desarrolla en un México atravesado por cambios sociales, conflictos y pérdidas. Los personajes cargan con heridas del pasado y secretos familiares que salen a la luz.

Tráiler de "Como agua para el chocolate" El tráiler de la segunda temporada se puede ver acá: Embed - Como Agua Para Chocolate - Temporada final | Teaser Oficial | HBO Max Reparto de "Como agua para el chocolate" El elenco original vuelve para retomar sus personajes y despedir esta atrapante historia: Irene Azuela

Azul Guaita

Ana Valeria Becerril

Andrea Chaparro

Andrés Baida

Francisco Angellini

Ángeles Cruz

Mauricio García Lozano

Ari Brickman

Louis David Horné La última temporada se estrena el lunes 16 de febrero de 2026 en HBO Max. Cada semana llegará un nuevo episodio hasta el 23 de marzo, donde se estrenará el capítulo final de una serie que combinó amor, tradición y cultura latinoamericana.