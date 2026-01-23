AMC lanza "Talamasca: La Orden Secreta" y amplía su universo sobrenatural en 2026 + Seguir en









Una nueva etapa en la que dos series de mundos paralelos convergen, empiezan a cruzarse y revelan parte de una misma mitología secreta.

Con un elenco encabezado por Nicholas Denton y William Fichtner y cruces con otras producciones del mismo universo, el spin-off llega este lunes a la televisión argentina.

AMC suma un nuevo título a su catálogo de ficciones con el estreno de Talamasca: La Orden Secreta, una producción que expande el universo narrativo inspirado en la obra de Anne Rice. La serie forma parte de la saga que comenzó con “Entrevista con el vampiro” y continuó con “Las brujas de Mayfair”. Esta entrega cuenta la historia de una organización secreta que opera en los márgenes del mundo humano y lo sobrenatural.

El lanzamiento en Argentina será el lunes 26 de enero a las 22:00 (hora local), con emisión de capítulos semanales. AMC puede verse en Argentina por:

Cablevisión (319)

Telecentro (416/HD 1036)

Claro TV (330)

Supercanal (424) Talamasca_ La Orden Secreta, de Anne Rice (5) Una orden secreta entre vampiros y brujas La historia presenta a Guy Anatole, un joven a punto de graduarse de la facultad de Derecho que es reclutado por Talamasca, una organización dedicada a investigar crímenes y fenómenos vinculados a criaturas sobrenaturales. A medida que se involucra en esta estructura de agentes encubiertos y archivos reservados, el protagonista descubre que su “llamado” no es al azar, sino que está organización lo observó toda su vida hasta ser reclutado. Un juego entre la ética de “la orden Talamasca” y los límites de la vida personal.

Creada por John Lee Hancock, la serie combina en seis episodios elementos de thriller, espionaje y mitología fantástica. Un mundo de vampiros, brujas conspiraciones internas y conflictos de poder propios de todos los universos.

Talamasca_ La Orden Secreta, de Anne Rice (4) La estrategia de AMC Studios para 2026 AMC recibe el año con una estrategia orientada al fortalecimiento de universos narrativos preexistentes. Uno de los ejes será la cuarta y última temporada de “The Walking Dead: Daryl Dixon”, prevista para 2026, que marcará el cierre de la historia de Daryl y Carol. A ese desarrollo se suma una inversión sostenida en propiedades intelectuales con proyección global y capacidad de expansión en múltiples formatos.

Dentro de ese esquema, el mundo literario creado por Anne Rice ocupa un lugar central, con futuras series y adaptaciones que profundizarán y cruzarán historias ya conocidas. “Lestat es un vampiro con una impronta rockstar y una fuerte identidad musical, con más de trece canciones originales interpretadas por su protagonista”, explicó Analía Scovacricchi, directora de contenidos de marketing de AMC Latinoamérica para Ámbito Financiero. Talamasca_ La Orden Secreta, de Anne Rice (2) Trailer de Talamasca: La Orden Secreta Embed - Talamasca: The Secret Order Official Teaser Trailer | Premieres October 26 | AMC+ Reparto de Talamasca: La Orden Secreta Nicholas Denton (Guy Anatole)

Celine Buckens (Doris Williamson)

Maisie Richardson-Sellers (Olive Farington)

William Fichtner (Jasper)

Elizabeth McGovern (Helen)

Will Brown (Checkers)

Bryony Hannah (detective Caroline Ridge)

Tomi May (George Highsmith)

Jonathan Aris (Greg Owen)

Matthew Steer (Loren)

