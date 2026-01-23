Premios Oscar 2026: cuáles son las películas nominadas que ya se pueden ver en streaming y dónde mirarlas

Las películas "Sinners", "One Battle After Another" y el protagónico de Timothée Chalamet en "Marty Supreme", son las favoritas para conseguir la prestigiosa estatuilla dorada.

La Academia reveló ayer la lista oficial de nominados para la 98° edición de los Premios Oscar . La ceremonia tendrá lugar el próximo 15 de marzo pero ya podés disfrutar de algunas de las películas en las distintas plataformas de streaming.

Las películas Sinners , One Battle After Another y el protagónico de Timothée Chalamet en Marty Supreme , son las favoritas para conseguir la prestigiosa estatuilla dorada.

Por segundo año consecutivo Conan O'Brien , el presentador de televisión y comediante estadounidense, será el anfitrión de los premios Oscar 2026 que se podrán ver el 15 de marzo a través de TNT y HBO Max.

La historia de dos hermanos que vuelven a su Mississippi natal, donde enfrentan un mal sobrenatural, es dirigida por Ryan Coogler y rompió un récord histórico logrando 16 nominaciones, incluyendo Mejor película. Ya disponible en HBO Max y en la biblioteca On Demand de DGO .

El film que cuenta los avatares de un grupo revolucionario tras desintegrarse recibió 13 nominaciones. Entre ellas: Mejor película; Mejor director ( Paul Thomas Anderson ) y se destacan las nominaciones de Leonardo DiCaprio como Mejor Actor y Teyana Taylor como Actriz de Reparto. Ya disponible en HBO Max .

Elio

La apuesta de Disney/Pixar sobre un niño de 11 años que se convierte accidentalmente en el embajador de la Tierra ante una confederación intergaláctica. Nominada en la categoría de Mejor Película Animada. Ya disponible en Disney+.

Weapons

Un thriller que le valió a Amy Madigan su regreso a los Oscar tras 40 años sin nominaciones, compitiendo como Mejor Actriz de Reparto. Ya disponible en HBO Max y en la biblioteca On Demand de DGO.

Frankenstein

La reinterpretación de la novela de Mary Shelley por parte de Guillermo del Toro está nominada como Mejor Película y tiene a Jacob Elordi nominado a Mejor Actor de Reparto, entre otras nominaciones. Ya Disponible en Netflix.

F1

La película dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Brad Pitt sumó varias nominaciones en apartados técnicos y pudo meterse en la consideración a Mejor Película. Ya está disponible en Apple TV+.

Próximos estrenos

Aunque los films todavía no están disponibles, la plataforma Prime Video anunció que sumará a su catálogo estos títulos:

Marty Supreme

Protagonizada por Timothée Chalamet, la historia de un buscavidas convertido en campeón de ping pong se postula como una de las favoritas de la temporada. Está disponible en cines.

The Smashing Machine

El film potagonizado por Dwayne Johnson y Emily Blunt, entra en la categoría Mejor maquillaje y peinado.