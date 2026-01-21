El agente 007 y su legado cinematográfico desembarcan en Netflix: cuándo y cuales llegan a su catalogo

La colección completa de James Bond es sumada al catálogo de la plataforma, tras un acuerdo con Amazon por las licencias de la franquicia.

Este miércoles 21 de enero llega la colección completa de James Bond a la plataforma de streaming Netflix . Si hay un personaje que logró instalarse como relevante entre los amantes del cine, ese es el Agente 007 . Diversos actores le dieron vida a este célebre nombre, cada uno con su impronta y esencia, y algunos fueron más amados por la audiencia y la crítica que otros.

Este personaje nació de la escritura de Ian Fleming , un autor británico con pasado en la inteligencia militar, cuya intención era crear un protagonista sofisticado y audaz . Aunque, tras su muerte, otros escritores tomaron al personaje para expandir su universo, el legado de Fleming impactó en su máximo esplendor con la adaptación a la pantalla interpretada por Sean Connery en 1962 en Doctor No.

A lo largo de los años, las películas del Agente 007 siempre dieron de qué hablar, ya sea por la performance del actor que lo interpreta o por detalles interesantes de la producción y el rodaje. Los críticos, ya tienen material de sobra para analizar y comparar, realizaron un ranking con las películas que integran la franquicia de James Bond de la peor a la mejor:

Exceso de efectos digitales y una historia poco creíble que terminó marcando uno de los puntos más bajos de la saga.

24. Spectre (2015)

Ambiciosa pero irregular, intenta unir todo el universo Bond moderno sin lograr la fuerza de sus antecesoras.

23. Moonraker (1979)

La versión más exagerada y sci-fi del personaje, criticada por alejarse demasiado del espíritu clásico.

22. El mañana nunca muere (1997)

Entretenida pero predecible, con un villano poco memorable y una trama que no termina de destacar.

21. El hombre del revólver de oro (1974)

Tiene uno de los villanos más interesantes, pero un desarrollo narrativo desparejo.

20. El mundo no basta (1999)

Buen comienzo que se diluye con un guion irregular y decisiones discutidas.

19. Licencia para matar (1989)

Más oscura y violenta, fue incomprendida en su momento, aunque hoy se la valora mejor.

18. Skyfall (2012)

Visualmente impactante y emocional, aunque algunos críticos la consideran sobrevalorada.

17. GoldenEye (1995)

Renovó la saga en los 90 y presentó a Pierce Brosnan, con acción sólida y villanos efectivos.

16. Diamantes para la eternidad (1971)

Ligera y con humor, pero lejos del mejor nivel de Sean Connery como Bond.

15. Panorama para matar (1985)

Roger Moore se despide en una película entretenida pero envejecida.

14. Octopussy (1983)

Exótica y exagerada, mezcla acción y humor con resultados dispares.

13. Operación Trueno (1965)

Un clásico de gran escala, aunque algo extensa para los estándares actuales.

12. Quantum of Solace (2008)

Más introspectiva y fragmentada, funciona como complemento directo de Casino Royale.

11. Solo para sus ojos (1981)

Regreso a un tono más realista y sobrio tras los excesos anteriores.

10. Dr. No (1962)

El origen del mito: sencilla, elegante y fundamental para la historia del cine.

9. Casino Royale (2006)

Reinicia la saga con un Bond más humano, intenso y moderno.

8. Sólo se vive dos veces (1967)

Icónica por su villano y su estética, aunque algo caricaturesca.

7. Sin tiempo para morir (2021)

Cierre emotivo y arriesgado para la era Daniel Craig.

6. La espía que me amó (1977)

Equilibrio perfecto entre acción, glamour y espectáculo.

5. Vive y deja morir (1973)

Presenta a Roger Moore con una identidad propia y una estética muy marcada.

4. Su nombre es peligro (1987)

Un Bond más serio y político, con una de las mejores interpretaciones de Timothy Dalton.

3. Al servicio secreto de Su Majestad (1969)

Subestimada durante años, hoy es considerada una de las más emotivas.

2. Goldfinger (1964)

Definió el molde de la saga: villano icónico, gadgets y elegancia absoluta.

1. Desde Rusia con amor (1963)

La más equilibrada y sólida para la crítica: espionaje puro, tensión y estilo clásico.

Según la crítica y el consenso general del público, el James Bond más apreciado es el interpretado por Sean Connery, cuyo debut en Dr. No (1962) no sólo presentó al personaje en la pantalla grande, sino que definió las bases del Agente 007 tal como se lo conoce hasta hoy, combinando carisma, elegancia, dureza y una presencia magnética; sus películas, en especial Desde Rusia con amor y Goldfinger, suelen encabezar los rankings de la saga.

En segundo lugar aparece Daniel Craig, quien renovó la franquicia desde Casino Royale (2006) con un Bond más humano, vulnerable y físico, valorado por la profundidad emocional de su interpretación y la coherencia de su arco narrativo, con Casino Royale y Skyfall entre las entregas mejor puntuadas por la crítica.

El acuerdo de Netflix con Amazon por las licencias de James Bond

El gigante Netflix logró cerrar un acuerdo de licenciamiento con Amazon MGM Studios, quien era la firma propietaria del catálogo de James Bond. Este le da permiso a la plataforma de streaming de transmitir estas películas a partir de enero del 2026 en diversas ubicaciones, entre los que se incluye Estados Unidos, Europa y América Latina.

Desde Amazon explicaron que esta estrategia busca ampliar el alcance global de sus franquicias clásicas y mantener el interés de la audiencia en marcas icónicas como 007, incluso si eso implica licenciar películas a un competidor directo como Netflix. Como parte de este pacto, títulos de esta franquicia estarán en Netflix durante al menos tres meses, y también otras películas que están en Amazon como Rocky, Creed y Legalmente rubia, además de series como The Man in the High Castle.

¿Otra película del Agente 007?

Sí, habrá otra película del Agente 007. Tras el cierre de la etapa de Daniel Craig con Sin tiempo para morir (2021), Amazon MGM Studios confirmó que ya está trabajando en la próxima entrega de la saga, conocida provisoriamente como Bond 26. Luego de adquirir MGM, Amazon pasó a tener control creativo sobre la franquicia, lo que destrabó el futuro del personaje y abrió una nueva etapa para James Bond en el cine.

Si bien todavía no hay una fecha oficial de estreno ni un actor confirmado para encarnar al nuevo 007, desde el estudio adelantaron que el proyecto avanza y que la intención es relanzar al personaje con una mirada renovada.

El impacto de este personaje en la cultura del cine

Desde su salto a la pantalla grande con Dr. No en 1962, este personaje se volvió el ícono global del espionaje, la elegancia y la acción. Cada etapa se adaptó a distintas épocas y estilos sin perder relevancia y ganando el amor de la audiencia. Esta figura trascendió el cine de este genero: influyó en el imaginario colectivo que se tiene sobre los espías, personas con una tarea tan intrigante como secreta.

Desde la ropa y la tecnología que usan hasta los autos que conducen, James Bond marcó el cine de manera para que ningún otro personaje similar parezca original. Además, su icónica frase "Bond... James Bond" se convirtió en un símbolo de heroísmo diferencial, sin duda en un nivel muy difícil de igualar.