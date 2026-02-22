La serie de HBO Max sobre un injusto caso que marcó Italia y que se convertirá en tu favorita + Seguir en









Basada en un hecho real, la historia de uno de los juicios más importantes del país europeo se retrata al detalle.

La famosa estrella que vivió un calvario hasta sus últimos días por una falsa acusación. HBO Max

Las historias basadas en hechos reales siguen ganando terreno entre las preferencias de los usuarios que buscan dramas de calidad en el streaming. Una de las películas más esperadas del año llega a HBO Max para revivir un escándalo judicial que paralizó a la sociedad italiana durante la década del ochenta.

Este relato reconstruye la caída en desgracia de una figura muy querida que terminó envuelta en una red de calumnias y errores policiales. La historia no solo explora los fallos del sistema legal, sino que también funciona como un retrato sobre el poder destructivo de los medios de comunicación y la opinión pública.

HBO Max Portobello El famoso presentador vivió un infierno con el juicio en su contra. HBO Max De qué trata Portobello, la nueva serie de HBO Max La serie muestra la investigación viciada que arrancó cuando varios mafiosos señalaron a Enzo Tortora como su cómplice solo para obtener beneficios en sus propias condenas. En esta producción de HBO Max se detalla cómo los fiscales construyeron una causa basada en una agenda encontrada con un nombre similar y un par de testimonios contradictorios que la prensa fogoneó para vender más diarios.

El desarrollo de la historia sigue la batalla legal del conductor, quien decide no escapar y enfrentar el juicio para limpiar su nombre, a pesar de recibir una condena inicial de diez años. La obra cierra con su absolución definitiva y el deterioro físico irreversible que le causó el encierro, dejando en claro que, aunque recuperó la libertad, el daño provocado por el sistema judicial fue una sentencia de muerte anticipada.

HBO Max: tráiler de Portobello

HBO Max: elenco de Portobello

Fabrizio Gifuni

Barbora Bobulova

Romana Maggiora Vergano

Lino Musella

Alessandro Preziosi

Fausto Russo

Alesi Gualtiero Burzi

Gianfranco Gallo