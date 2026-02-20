Llega el capítulo final de "El Caballero de los Siete Reinos": día y horario de estreno en HBO Max + Seguir en









La precuela de "Game of Thrones", basada en "Los Cuentos de Dunk & Egg" de George R.R. Martin, se convirtió rápidamente en un éxito entre los fans y la crítica.

La historia del El Caballero de los Siete Reinos llegará a su fin (al menos esta primera temporada) con el estreno de su sexto y último final en HBO Max. La precuela de Game of Thrones, basada en "Los Cuentos de Dunk & Egg" de George R.R. Martin, se convirtió rápidamente en un éxito entre los fans y la crítica.

Tras un inicio que capturó la atención de la audiencia global, la serie ya cuenta con sus cinco primeros episodios disponibles en la plataforma. El cuatro y el quinto fueron principalmente elogiados y tienen una puntuación casi perfecta en IMBd, volviendo a la serie tendencia en todo el mundo.

Avance del capítulo final de El Caballero de los Siete Reinos La sinopsis oficial de HBO del capítulo llamado "The Morrow" indica: “Mientras Ashford lamenta una gran pérdida, Dunk (Peter Claffey) considera su próximo movimiento… y si conservar a Egg (Dexter Sol Ansell) como su escudero". El resultado del juicio de siete marcará para siempre la historia de Westeros.

Como señala Ira Parker, showrunner y productor ejecutivo, la serie explora “qué significa ser un caballero cuando nadie está mirando”. Esa reflexión atraviesa la historia y pone el foco en cómo se define un caballero a partir de lo que hace, incluso cuando no hay reconocimiento ni público.

El Caballero de los Siete Reinos _ Episodio 6 Avance _ HBO Max Cuándo se estrena el final de temporada de “El caballero de los Siete Reinos” La serie estrena todos los domingos un episodio en HBO Max, y hasta el momento se encuentra disponibles cinco de los seis capítulos que tiene la primera temporada.

De esta manera, este domingo 22 de febrero, desde las 23.59 horas de la Argentina, se encontrará disponible el sexto y último episodio de la primera temporada de El Caballero de los Siete Reinos.