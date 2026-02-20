La espeluznante película de terror de HBO Max que muchos no pueden ver de noche + Seguir en









Esta terrorífica historia ya llegó a la plataforma. Eso sí, no recomendamos para nada verla en soledad.

Un film para ver acompañado, en HBO Max. Imagen: Freepik

HBO Max continúa renovando su catálogo con películas que desafían los nervios de los espectadores más valientes. En su última actualización, el servicio de streaming ha incluido una producción de terror psicológico que generó un gran impacto en la crítica internacional.

La película que está generando miedo y debates en redes sociales es "De noche con el diablo" (Late Night with the Devil). Esta producción, que usa el formato de "video encontrado", recrea un programa de televisión de los años 70 que sale terriblemente mal. Su éxito radica en una narrativa innovadora que mezcla el suspenso televisivo con el horror más puro, manteniendo al público en vilo hasta su perturbador desenlace.

De qué trata De noche con el diablo, la nueva película de HBO Max La trama se sitúa en la noche de Halloween de 1977, durante la grabación en vivo de "Night Owls", un popular show nocturno que lucha por recuperar sus niveles de rating. Jack Delroy, el carismático pero desesperado presentador, decide organizar un especial sobre ocultismo y fenómenos paranormales para ganarle a la competencia y alcanzar el éxito definitivo.

En el programa, Delroy invita a una parapsicóloga y a una joven que afirma estar poseída por un demonio tras haber sobrevivido a un suicidio colectivo en una secta satánica. Lo que comienza como un espectáculo de entretenimiento diseñado para cautivar a los televidentes, pronto se sale de control cuando fuerzas malignas reales comienzan a manifestarse frente a las cámaras.

A medida que avanza la transmisión, el set de televisión se convierte en un escenario de horror absoluto del que nadie parece poder escapar. La película explora la ambición ciega de su protagonista y las consecuencias de jugar con lo desconocido en busca de fama, culminando en una experiencia visualmente impactante que desdibuja la frontera entre la ficción televisiva y la realidad demoníaca.

HBO Max: tráiler de De noche con el diablo Embed - DE NOCHE CON EL DIABLO (2024) | Tráiler Doblado en Español Latino HBO Max: elenco de De noche con el diablo David Dastmalchian (Jack Delroy)

Laura Gordon (Dra. June Ross-Mitchell)

Ian Bliss (Carmichael el Escéptico)

Fayssal Bazzi (Christou)

Ingrid Torelli (Lilly D'Abo)