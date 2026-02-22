Premios BAFTA 2026 a lo mejor del cine: lista completa de ganadores + Seguir en









La 79ª edición de los premios otorgados por la Academia Británica dejó varias sorpresas, con Hamnet entre las favoritas, y reconfiguró el panorama de cara a los Oscar, que se celebrarán el próximo 15 de marzo.

La 79ª edición de los premios otorgados por la Academia Británica dejó varias sorpresas.

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión celebró este 22 de febrero la 79ª edición de los Premios BAFTA, que distinguen a lo mejor del cine internacional. La ceremonia se llevó a cabo bajo la conducción del actor Alan Cumming en el emblemático Royal Festival Hall de Londres y dejó una lista de ganadores marcada por varias sorpresas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Después de los Critics Choice Awards, los Premios Emmy y los Golden Globes, el camino hacia el Oscar estaba claro con ciertos favoritos. Sin embargo, esta nueva entrega de premios modificó todos los pronósticos. Uno de los hitos de la noche fue el desempeño de Hamnet, que se convirtió en la película dirigida por una mujer con más nominaciones en la historia de los BAFTA. En tanto, Una batalla tras otra se posicionó como una de las grandes favoritas al competir en 14 categorías.

premios bafta La ceremonia se llevó a cabo en el emblemático Royal Festival Hall de Londres. La lista completa de ganadores de los Premios BAFTA 2026 Mejor Película

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra - GANADORA

Valor sentimental

Sinners Mejor película británica

28 años después

La balada de la isla (The Ballad of Wallis Island)

Bridget Jones: loca por él

Die My Love

H de halcón

Hamnet - GANADORA

Incontrolable (I Swear)

Mr. Burton

Pillion

Steve Mejor dirección

Yorgos Lanthimos, por Bugonia

Chloé Zhao, por Hamnet

Josh Safdie, por Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra - GANADOR

Joachim Trier, por Valor sentimental

Ryan Coogler, por Sinners Mejor actriz protagonista Jessie Buckley, por Hamnet - GANADORA

Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada

Kate Hudson, por Song Sung Blue

Chase Infiniti, por Una batalla tras otra

Renate Reinsve, por Valor sentimental

Emma Stone, por Bugonia Mejor actor protagonista Robert Aramayo, por Incontrolable (I Swear) - GANADOR

Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra

Ethan Hawke, por Blue Moon

Michael B Jordan, por Sinners

Jesse Plemons, por Bugonia Mejor actriz de reparto Odessa A'zion, por Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental

Wunmi Mosaku, por Sinners - GANADORA

Carey Mulligan, por La balada de la isla (The Ballad of Wallis Island)

Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

Emily Watson, por Hamnet Mejor actor de reparto Benicio Del Toro, por Una batalla tras otra

Jacob Elordi, por Frankenstein

Paul Mescal, por Hamnet

Peter Mullan, por Incontrolable (I Swear)

Sean Penn, por Una batalla tras otra - GANADOR

Stellan Skarsgård, por Valor sentimental Premio a la estrella emergente Miles Caton

Chase Infiniti

Robert Aramayo - GANADOR

Archie Madekwe

Posy Sterling Mejor guion original Incontrolable (I Swear)

Marty Supreme

El Agente Secreto

Valor sentimental

Sinners - GANADORA Mejor guion adaptado La balada de la isla (The Ballad of Wallis Island)

Bugonia

Hamnet

Una batalla tras otra - GANADORA

Pillion Mejor debut de un guionista, director o productor británico The Ceremony

La sombra de mi padre - GANADORA

Pillion

A want in Her

Wasteman Mejor película de habla no inglesa Un simple accidente

El agente Secreto

Sentimental Value - GANADORA

Sirt

La voz de Hind Mejor documental 2000 metros hasta Andriivka

Apocalipsis en los trópicos

Cover-Up: Un periodista en las trincheras

Mr. Nobody contra Putin - GANADOR

La vecina perfecta Mejor película de animación Elio

Little Amélie

Zootopia 2 - GANADORA Cine infantil y familiar Arco

Boong - GANADORA

Lilo y Stitch

Zootopia 2 Mejor casting Incontrolable (I Swear) - GANADORA

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Sinners Mejor fotografía Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otra - GANADORA

Sinners

Sueños de trenes Mejor diseño de vestuario Frankenstein - GANADORA

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked 2 Mejor montaje F1

Una casa llena de dinamita

Marty Supreme

Una batalla tras otra - GANADORA

Sinners Mejor maquillaje y peluquería Frankenstein - GANADORA

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked 2 Mejor banda sonora Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sinners - GANADORA Mejor diseño de producción Frankenstein - GANADORA

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sinners Mejores efectos visuales Avatar: Fuego y ceniza - GANADORA

F1

Frankenstein

Cómo entrenar a tu dragón

Laberinto en llamas Mejor sonido F1 - GANADORA

Frankenstein

Una batalla tras otra

Sinners

Warfare

Temas Películas