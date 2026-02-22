La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión celebró este 22 de febrero la 79ª edición de los Premios BAFTA, que distinguen a lo mejor del cine internacional. La ceremonia se llevó a cabo bajo la conducción del actor Alan Cumming en el emblemático Royal Festival Hall de Londres y dejó una lista de ganadores marcada por varias sorpresas.
Premios BAFTA 2026 a lo mejor del cine: lista completa de ganadores
La 79ª edición de los premios otorgados por la Academia Británica dejó varias sorpresas, con Hamnet entre las favoritas, y reconfiguró el panorama de cara a los Oscar, que se celebrarán el próximo 15 de marzo.
Después de los Critics Choice Awards, los Premios Emmy y los Golden Globes, el camino hacia el Oscar estaba claro con ciertos favoritos. Sin embargo, esta nueva entrega de premios modificó todos los pronósticos. Uno de los hitos de la noche fue el desempeño de Hamnet, que se convirtió en la película dirigida por una mujer con más nominaciones en la historia de los BAFTA. En tanto, Una batalla tras otra se posicionó como una de las grandes favoritas al competir en 14 categorías.
La lista completa de ganadores de los Premios BAFTA 2026
Mejor Película
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra - GANADORA
- Valor sentimental
- Sinners
Mejor película británica
- 28 años después
- La balada de la isla (The Ballad of Wallis Island)
- Bridget Jones: loca por él
- Die My Love
- H de halcón
- Hamnet - GANADORA
- Incontrolable (I Swear)
- Mr. Burton
- Pillion
- Steve
Mejor dirección
- Yorgos Lanthimos, por Bugonia
- Chloé Zhao, por Hamnet
- Josh Safdie, por Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra - GANADOR
- Joachim Trier, por Valor sentimental
- Ryan Coogler, por Sinners
Mejor actriz protagonista
- Jessie Buckley, por Hamnet - GANADORA
- Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada
- Kate Hudson, por Song Sung Blue
- Chase Infiniti, por Una batalla tras otra
- Renate Reinsve, por Valor sentimental
- Emma Stone, por Bugonia
Mejor actor protagonista
- Robert Aramayo, por Incontrolable (I Swear) - GANADOR
- Timothée Chalamet, por Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, por Blue Moon
- Michael B Jordan, por Sinners
- Jesse Plemons, por Bugonia
Mejor actriz de reparto
- Odessa A'zion, por Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
- Wunmi Mosaku, por Sinners - GANADORA
- Carey Mulligan, por La balada de la isla (The Ballad of Wallis Island)
- Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
- Emily Watson, por Hamnet
Mejor actor de reparto
- Benicio Del Toro, por Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, por Frankenstein
- Paul Mescal, por Hamnet
- Peter Mullan, por Incontrolable (I Swear)
- Sean Penn, por Una batalla tras otra - GANADOR
- Stellan Skarsgård, por Valor sentimental
Premio a la estrella emergente
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Robert Aramayo - GANADOR
- Archie Madekwe
- Posy Sterling
Mejor guion original
- Incontrolable (I Swear)
- Marty Supreme
- El Agente Secreto
- Valor sentimental
- Sinners - GANADORA
Mejor guion adaptado
- La balada de la isla (The Ballad of Wallis Island)
- Bugonia
- Hamnet
- Una batalla tras otra - GANADORA
- Pillion
Mejor debut de un guionista, director o productor británico
- The Ceremony
- La sombra de mi padre - GANADORA
- Pillion
- A want in Her
- Wasteman
Mejor película de habla no inglesa
- Un simple accidente
- El agente Secreto
- Sentimental Value - GANADORA
- Sirt
- La voz de Hind
Mejor documental
- 2000 metros hasta Andriivka
- Apocalipsis en los trópicos
- Cover-Up: Un periodista en las trincheras
- Mr. Nobody contra Putin - GANADOR
- La vecina perfecta
Mejor película de animación
- Elio
- Little Amélie
- Zootopia 2 - GANADORA
Cine infantil y familiar
- Arco
- Boong - GANADORA
- Lilo y Stitch
- Zootopia 2
Mejor casting
- Incontrolable (I Swear) - GANADORA
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Sinners
Mejor fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra - GANADORA
- Sinners
- Sueños de trenes
Mejor diseño de vestuario
- Frankenstein - GANADORA
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked 2
Mejor montaje
- F1
- Una casa llena de dinamita
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra - GANADORA
- Sinners
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein - GANADORA
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked 2
Mejor banda sonora
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sinners - GANADORA
Mejor diseño de producción
- Frankenstein - GANADORA
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Sinners
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fuego y ceniza - GANADORA
- F1
- Frankenstein
- Cómo entrenar a tu dragón
- Laberinto en llamas
Mejor sonido
- F1 - GANADORA
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Sinners
- Warfare
