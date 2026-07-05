Un clásico absoluto en HBO Max: la inolvidable película que tenés que volver a ver + Agregar ámbito en









El catálogo sumó una joya histórica con una aventura que marcó generaciones y todavía tiene una gran cantidad de fanáticos.

Este clásico llegó al streaming y es la oprtunidad perfecta para volver a verlo. Pexels

Algunas películas nunca pasan de moda y todavía mantienen el mismo atractivo sin importar cuántos años hayan pasado desde su estreno. Ese es el caso de una de las sagas más queridas del cine, que volvió a captar la atención del público tras incorporarse al catálogo de HBO Max.

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Estrenada en 1985, esta historia de ciencia ficción, aventuras y comedia dirigida por Robert Zemeckis sigue entre las favoritas de millones de espectadores. Además, quienes disfruten de la primera entrega también pueden seguir la historia, ya que su secuela también está en la plataforma.

Un clásico del cine llegó a HBO Max. Gentileza - HBO Max De qué trata Volver al futuro Volver al futuro sigue los pasos de Marty McFly, un adolescente de 17 años cuya vida cambia de manera inesperada cuando prueba un invento de su mejor amigo, el científico Emmett "Doc" Brown. El experimento consiste en un automóvil DeLorean convertido en máquina del tiempo.

Todo empieza en 1985, durante una demostración del invento, pero todo se complica cuando un ataque obliga a Marty a escapar a toda velocidad. En medio de la huida activa accidentalmente el sistema del vehículo y aparece en 1955, exactamente 30 años antes de su época.

El viaje provoca un problema mucho más grande de lo que imaginaba, ya que Marty altera el primer encuentro entre George McFly y Lorraine Baines, quienes años después se convertirán en sus padres. Tras intentar evitar que George sea atropellado por un auto, el protagonista ocupa su lugar y termina siendo atendido por Lorraine adolescente, quien se enamora de él.

Con su propia existencia en riesgo, Marty necesita encontrar una solución antes de desaparecer y para lograrlo, debe conseguir que George conquiste definitivamente a Lorraine y recupere el rumbo original de la historia. En esa aventura también enfrenta a Biff Tannen, el joven que intimida constantemente a su padre. Mientras intenta reparar el pasado, Marty busca al Doc Brown de 1955 para explicarle todo lo ocurrido, quien diseña un plan para devolverlo a 1985. HBO Max: tráiler de Volver al futuro HBO Max: elenco de Volver al futuro Michael J. Fox como Marty McFly

Christopher Lloyd como Emmett "Doc" Brown

Lea Thompson como Lorraine Baines McFly

Crispin Glover como George McFly

Thomas F. Wilson como Biff Tannen

Claudia Wells como Jennifer Parker

James Tolkan como Sr. Strickland

Billy Zane como Match