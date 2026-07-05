HBO Max suma Five Nights at Freddy's 2 a su calendario de estrenos de julio en Argentina + Agregar ámbito en









La plataforma se actualiza y habilita esta segunda entrega de la saga, para esperar con ansias la tercera parte, que contará con un nuevo guionista.

Un estreno de plataforma que se suma al contexto del anuncio del guionista de la próxima edición.

La plataforma HBO Max incorporó a su grilla de lanzamientos de julio en la Argentina la película Five Nights at Freddy's 2. La plataforma fijó el estreno para el 31 de julio, dentro de su programación mensual de contenidos bajo demanda. La llegada del film al streaming amplía su circulación tras su recorrido en salas de cine. La fecha definida posiciona el lanzamiento hacia el tramo final del mes.

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La llegada a plataforma se da en paralelo al avance de Five Nights at Freddy’s 3, proyecto que ya cuenta con guionista confirmado y desarrollo activo en Hollywood. La continuidad de la saga en distintas plataformas forma parte de una estrategia de expansión, que busca sostener el interés del público entre estrenos cinematográficos y lanzamientos digitales.

En el caso de esta tercera entrega, el foco está puesto en el guionista Gary Dauberman, reconocido por su trabajo en películas de terror como It, Annabelle y La Monja. La decisión de incorporarlo marca un ajuste relevante dentro del equipo creativo de la franquicia, que busca fortalecer el desarrollo narrativo, tras las críticas recibidas por las entregas anteriores.

Scott Cawthon, creador del videojuego original, reduce su participación en la escritura y mantiene funciones como productor. El proyecto continúa bajo la órbita de Universal Pictures y Blumhouse Productions, con la participación de equipos habituales dentro del género de terror.

De qué trata Five Nights at Freddy’s 2 La película retoma la historia dentro del universo basado en la saga de videojuegos creada por Scott Cawthon. El relato sigue a un guardia de seguridad que inicia turnos nocturnos en Freddy Fazbear’s Pizza. El protagonista enfrenta un entorno donde los animatrónicos muestran comportamientos violentos durante la noche. El restaurante es el escenario central de los acontecimientos y concentra la dinámica de supervivencia del personaje.

La secuela expande la mitología presentada en la primera entrega cinematográfica. El guion incorpora elementos del universo original del videojuego y sostiene el eje narrativo en los sucesos vinculados al establecimiento. El aislamiento dentro del restaurante establece el marco de los enfrentamientos con las criaturas mecánicas. El escenario mantiene la identidad visual y narrativa de la franquicia de videojuegos creada por Scott Cawthon que sirve como base estructural de la adaptación cinematográfica. Tráiler de Five Nights at Freddy’s 2 Reparto de Five Nights at Freddy’s 2 Josh Hutcherson como Mike Schmidt

Elizabeth Lail como Vanessa Shelly Afton

Piper Rubio como Abby Schmidt

Matthew Lillard como William Afton

Skeet Ulrich como Henry Emily

Wayne Knight como Mr. Berg

Mckenna Grace como Lisa

Teo Briones como Alex