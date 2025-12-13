ANMAT y Senasa emitieron un alerta por una bacteria en un queso cremoso de consumo masivo + Seguir en









Las instituciones sanitarias detectaron la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes. Ante esto, emitieron un alerta y ordenaron la suspensión inmediata de la producción.

Las instituciones advirtieron sobre posibles riesgos e informaron los lotes afectados.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitieron una alerta sanitaria luego de detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un queso de una marca de amplia distribución, elaborado en un establecimiento de la provincia de Buenos Aires. Tras el hallazgo, los organismos activaron un esquema de medidas preventivas para reducir riesgos y recomponer las condiciones sanitarias del proceso productivo.

El producto involucrado es el “Queso de pasta blanda Cremón doble crema, marca La Serenísima, peso neto 500g, Lote 2703, elaboración 03/07/2025, vencimiento 11/09/2025, elaborado por el Establecimiento B-I-05184, de la firma MASTELLONE HNOS S.A. ubicado en Ruta nacional 5, Km 444, Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires”. La detección fue realizada por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” y notificada oficialmente el martes pasado.

La decisión del Senasa y la ANMAT A partir de ese resultado, las autoridades ordenaron la suspensión inmediata de la producción y la intervención de todos los lotes de quesos elaborados en el establecimiento. Según detallaron, “se solicitó al establecimiento el retiro del mercado de los quesos correspondientes al lote 2703 y la destrucción de los mismos, adoptando el criterio de máxima precaución”.

image El producto afectado, según el alerta de ANMAT y el Senasa. Además, indicaron que los muestreos ambientales permitieron identificar el foco de contaminación y que ya se aplicaron las acciones necesarias para restablecer la inocuidad del proceso, el cual continúa bajo seguimiento del Senasa dentro de su programa de vigilancia.

Desde la Anmat aclararon que el producto ya se encuentra fuera de su período de aptitud comercial, aunque advirtieron sobre un riesgo residual: “El producto se encuentra fuera de su período de aptitud, sin embargo, en resguardo de la salud pública, esta administración le recuerda a la población, en especial las personas inmunosuprimidas y las mujeres embarazadas, que podría existir la posibilidad de que algún consumidor haya conservado el producto más allá de su fecha de vencimiento mediante congelación o conservación en freezer, lo que implicaría un riesgo residual”, señalaron.

En un comunicado oficial, el Gobierno recordó que el consumo de alimentos contaminados con Listeria monocytogenes puede provocar listeriosis. Se trata de una bacteria presente en el agua y el suelo, capaz de multiplicarse incluso a temperaturas de refrigeración, aunque se elimina mediante la cocción. Los brotes suelen asociarse a fiambres y embutidos, lácteos elaborados con leche no pasteurizada, vegetales crudos y pescados crudos o ahumados. La sintomatología de la enfermedad puede variar desde cuadros leves - escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor abdominal - hasta manifestaciones graves como meningitis, septicemia y abortos en mujeres embarazadas. El período de incubación puede extenderse hasta 70 días, con un promedio estimado de tres semanas.

