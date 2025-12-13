Quién es Elliot Anderson, el Maradona inglés que sorprende a todos en fútbol europeo + Seguir en









En el Viejo Continente se está destacando un jugador que ya es comparado con el Diego gracias a sus gambetas.

El "Maradona" de Geordie, así lo apodan a la joven promesa del Nottingham Forest. Imagen: The New York Times

En el fútbol europeo muchos jóvenes buscan destacarse, y algunos lo logran con un talento que rápidamente llama la atención de grandes clubes. Ese es el caso de un volante ofensivo inglés que, gracias a su juego audaz, ya ocupa titulares en la prensa especializada. Su nombre: Elliot Anderson.

Hoy Anderson está en boca de todos porque su desempeño en el Nottingham Forest de la Premier League despertó el interés del Manchester United, que estaría dispuesto a hacer una oferta millonaria para ficharlo.

Elliot Anderson El "Maradona" de Geordie está causando sensación en la Premier y el Manchester United arremete por él. Imagen: The New York Times La historia de Elliot Anderson, la joya que busca el Manchester United Elliot Anderson nació el 6 de noviembre de 2002 en Whitley Bay, Inglaterra. Se formó en las inferiores del Newcastle United y debutó profesionalmente en 2021. Luego pasó a préstamo al Bristol Rovers, donde tuvo un salto de calidad: con goles y asistencias, consiguió destacarse y fue comparado por su estilo con leyendas del fútbol por su creatividad y capacidad de desequilibrio.

En 2024 se trasladó al Nottingham Forest, donde hoy es pieza clave. Su presente en el equipo merece atención: en esta temporada se destaca en recuperación de balón, calidad en pases al área rival y rapidez en transiciones ofensivas, lo que lo convierte en un volante moderno, completo y con proyección.

Por eso el Manchester United lo tiene en carpeta: el club evalúa ofrecer más de 100 millones de euros para asegurar su pase, considerando que sería, potencialmente, uno de sus fichajes más caros en la historia.

Geordie Maradona: cómo nació su apodo El apodo de “Geordie Maradona” le fue dado en su paso por Bristol Rovers, cuando su estilo de juego (habilidoso, dinámico, con cambios de ritmo y sus intentos de gambeta y creatividad) recordó al mejor jugador del mundo, generando admiración tanto entre su cuerpo técnico como en la hinchada. Según se cuenta, su entrenador en ese entonces lo comparó directamente con el astro argentino, no por su físico, sino por su capacidad para generar fútbol desde el medio, romper líneas defensivas y asumir riesgos ofensivos. Ese reconocimiento le valió el apodo, que luego circuló rápidamente entre fanáticos y medios.

