“La vuelta del perro”: cuando ya no se regresa

Daniel Di Cocco, hombre de teatro iniciado en La Plata, autor de “Homenaje falso” y otras piezas de mérito, protagoniza esta película de su hijo Nicolás, hombre de la televisión (“Guapas”, “Once”, “El puntero”, etc.) que aquí hace su primera película. La hace con buenos artistas que saben lucirse, aunque por lo general el público no sabe sus nombres: el mismo Daniel Di Cocco, Adriana Ferrer, Verónica Palaccini, Marcelo Feo y varios otros que conviene tener en cuenta. La hace también con la amistosa participación de Germán de Silva, Rafael Ferro y Cristina Banegas, cuyos nombres, bien conocidos, ayudan a reforzar el cartel. Y, sobre todo, padre e hijo la hacen con verdad y amor al teatro, lo que no quiere decir que esto sea teatro filmado.