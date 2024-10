Lanzaron la programación del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires

"Life a love letter to Marce Cunningham" es una de las obras internacionales que se presenta en el FIBA.

Habrá dos grandes focos: uno centrado en Barcelona y el otro en Italia. El primero, se trata de Puente Barcelona/Buenos Aires con cuatro obras que presentarán el resultado de un intercambio cultural: podrá verse la trilogía “Donde el teatro late”, estrenada en el GREC y creada y dirigida por Nelson Valente y Cristina Valente; “Euforia y desazón”, la última pieza de Sergio Boris, estrenada en el Festival Temporada Alta de Girona. Y el segundo foco es Ventana Italia, con la adaptación de la mítica novela de Thomas Mann, “Muerte en Venecia”, dirigida por Liv Ferracchiati, y tres obras de la compañía “Spellbound”, “Forma Mentis, If You Were a Man” y “Vivaldiana”. Como parte del cierre del Festival y de la Ventana Italia se presentará la obra multimedial “Genesis Revisited”, que tiene como protagonistas a dos músicos italianos, Danilo Rea y Martux_M, que ofrecen una pieza singular diseñada para "escuchar con los ojos".

Fotografo Josep Vilallonga - Eric Balbàs.jpg "Euforia y desazón", una de las obras que integra el menú internacional.

Habrá otras importantes propuestas internacionales este año como “Casa Madre”, la primera parte de “Cuentos inmorales” de la directora francesa Phia Ménard y su compañía Compagnie Non Nova - Phia Ménard; “Cruzades”, una producción de la compañía Kukai Dantza, con el apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires para presentar un encuentro entre dos personas desde lo profundo de sus raíces; “LIFE”, una carta de amor a Merce Cunningham de la compañía Gandini Juggling, con base en el Reino Unido; “El Río/The River”, desde Alemania gracias al apoyo del Goethe-Institut, la propuesta de “Clément Layes” que invita a navegar las aguas de un Riachuelo saneado por primera vez para casi todos, poniendo en valor el trabajo de los últimos años. Además participarán compañías de Canadá, Corea del Sur, Croacia y España.

Programación nacional

Podrán verse coproducciones que se presentarán en el festival en calidad de estrenos, y otros proyectos seleccionados a través una convocatoria abierta con inscripciones récord, superando los 800 postulantes, reflejo de la cultura independiente de Buenos Aires y de la producción local de espacios públicos y privados.

Ph_Andrea Caramelli DSC06863 - Mariagiovanna Esposito - ORBITA Spellbound.jpg "If you were a man", otra de las propuestas del exterior que forma parte del FIBA.

Entre los estrenos se cuentan “James Brown no usaba ruleros”, de Alfredo Arias, con Dennis Smith, quien también presenta su obra inédita “Mi vida anterior”. Las siguientes pasaron por el off: “El punto de costura”, con texto y dirección de Cynthia Edul; “Estoy acá sin fin”, con dramaturgia y dirección de Leticia Coronel; “Expediente Ofelia”, con dramaturgia de Paula Quintana y dirección de Guillermo Troncoso; “Gómez Brothers – vaudeville en tiempos de guerra”, de Diego Bros con dirección de Emiliano Samar; “La memoria futura”, dirigida por Luciana Mastromauro; “Mandíbula”, con dirección y coreografía de Fleur Darkin y Corina Wilson; “Mensajes a pobladores rurales”, de Ana Laura Suárez Cassino; “Patricio y Julieta”, de Toto Castiñeiras; “Seré”, con dramaturgia y dirección de Lautaro Delgado Tymruk y Sofía Brito Maur; “Un extranjero”, con dramaturgia y dirección de Beatriz Catani y “Sombras, por supuesto”, de Romina Paula.

Además habrá trabajos de Luciana Acuña, Cristian Alarcón, Celia Argüello Rena, Sofía Brito, Marco Canale, Beatriz Catani, Mariana Chaud, Gonzalo Córdoba Estévez y Helena Tritek, entre otros. El Festival continúa potenciando el Mercado/FIBA, la iniciativa que impulsa a las compañías y a los artistas a internacionalizarse, adoptará un formato más cercano para propiciar el encuentro. Programadores de festivales y espacios culturales de todo el mundo visitarán Buenos Aires para descubrir las producciones que forman parte de la programación de esta edición y así tender puentes.

Por primera vez se buscará fortalecer a todos los teatros de la ciudad a través de la plataforma OFF/ FIBA (edición cero) donde las salas que no son parte de FIBA podrán promover su programación durante los días del festival.

Entradas

Los pases para las obras nacionales serán gratuitas, con reserva previa online. La reserva se realiza en la web https://fiba.ar/ dos días antes de cada espectáculo, desde las 14 h. Se podrá reservar 2 (dos) entradas por persona y función. Algunas funciones no permitirán el ingreso comenzada la función y no estará permitido incorporarse a los recorridos que salen desde un punto inicial una vez que comiencen.

Los tickets para las obras internacionales son pagas y se podrán comprar de manera online en la web https://fiba.ar/ o personalmente en la boletería del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) de lunes a domingo de 10 a 21.30 hs.

Sedes

Las obras se realizan en el Anfiteatro del Parque Centenario; ArtHaus; CCK; Centro Cultural 25 de Mayo; Centro Cultural Recoleta; Centro Cultural Rector Ricardo Rojas; Cine Teatro El Plata; Cultural San Martín; Dumont 4040; El Galpón; - Centro Comunal de Abastecimiento Agroecológico; El Galpón de Guevara; Estudio Los Vidrios; Fundación Andreani; Fundación Cazadores; Hotel alojamiento Obsession; NÜN Teatro Bar; Parque de la Memoria; Teatro Astros; Teatro Beckett; Teatro Coliseo; Teatro de la Ribera; Teatro San Martín; Teatro San Martín; Teatro del Pueblo; Teatro El Extranjero; Teatro Politeama; Teatro Presidente Alvear; Teatro Regio; Teatro Sarmiento y Usina del Arte.