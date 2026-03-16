Las frases y relatos más recordados de Marcelo Araujo en el fútbol argentino: "Estás crazy Macaya" y más + Seguir en









El periodista fue un personaje icónico en la televisión argentina gracias a su estilo propio de relato, donde dejó muchas frases y momentos para el recuerdo.

Las frases y relatos más recordados de Marcelo Araujo en el fútbol argentino: "Estás crazy Macaya" y más

El fútbol argentino y el periodismo están de luto: este lunes se confirmó que falleció Marcelo Araujo, a los 78 años, uno de los icónicos relatores de la historia de la televisión en el país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Nacido el 12 de junio de 1947 en Villa Crespo, Buenos Aires, Marcelo Araujo llegó a la fama gracias a su capacidad como periodista deportivo y locutor. Desde la década de 1970, se convirtió en uno de los mejores relatores del país y fue ganando privilegio con el correr de los años, hasta que un día se hizo con la cima.

De destacado paso por los medios, conformó durante más de dos décadas una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez al frente de la histórica pantalla de “Fútbol de Primera”.

Con un estilo totalmente descontracturado y lleno de latiguillos que se volvieron populares, Araujo cambió para siempre el relato argentino, que antes de su irrupción, era de un estilo marcado por una fuerte estructura. Con frases como "Estas crazy, Macaya", "¡Si lo hacés me voy!” en el inolvidable gol de Medero con Boca, "Hacelo y dejate de joder", "Acariciala, Diego", "Lo que te comiste, hermano", y muchos apodos a futbolistas que luego se hicieron famosos.

Luego de su alejamiento de la productora Torneos y Competencias, el relator tuvo un esperado regreso a la televisión abierta años más tarde: se convirtió en la voz principal de las transmisiones de Fútbol para Todos. Luego, desde el fin del fútbol gratuito en televisión, el relator se alejó definitivamente de los medios de comunicación.

Los mejores momentos de Marcelo Araujo, ícono del relato deportivo en Argentina Embed Embed