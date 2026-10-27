Las imágenes inéditas de un show de David Bowie recorrerán el mundo como una nueva experiencia inmersiva

Ese espectáculo, titulado "Stage", fue una celebración del icónico álbum "Heroes", y ha permanecido intacto en los archivos de Bowie durante casi 50 años.

Un concierto masivo e inédito de David Bowie de 1978, titulado "Stage", llegará a varias ciudades del mundo en 2027 como una "experiencia inmersiva global", realizado en colaboración con el director Brett Morgen .

El nuevo espectáculo pretende difuminar los límites entre una película de un concierto y un show en directo, y se realiza en colaboración con Wonderworld, la Fundación David Bowie y el cineasta Brett Morgen ( Montage Of Heck , The Kid Stays In The Picture ).

También se presenta en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Berlín y se montará a partir de metraje inédito de 35 mm, que recoge la actuación del compositor en el Earls Court de Londres en 1978.

Ese espectáculo, titulado "Stage", fue una celebración del icónico álbum "Heroes" de Bowie, y ha permanecido intacto en los archivos de David Bowie durante casi 50 años.

Ahora se convertirá en una nueva experiencia en vivo, donde las imágenes se mostrarán junto con un espectáculo de luces diseñado por Patrick Woodroffe (The Rolling Stones, Elton John) y una mezcla de audio inmersiva del ganador del Premio de la Academia Paul Massey (Bohemian Rhapsody, No Time To Die).

Además de las imágenes originales y el espectáculo de luces, habrá una experiencia de audio inmersiva y una amplia gama de pantallas LED transparentes para crear la ilusión de que Bowie y su banda están físicamente presentes en el escenario.

Morgen descubrió estas imágenes inéditas hace 10 años mientras trabajaba en el documental ganador del premio Grammy, Moonage Daydream, y la idea de convertirlas en una muestra propia surgió en 2018. El proyecto cobró impulso en 2024 cuando Rob Hallett, expresidente internacional de AEG Live, se unió a él.

"David Bowie nos ha legado un tesoro extraordinario: una experiencia de concierto sin precedentes, nunca antes vista", compartió Hallett. "Trabajando codo a codo con el patrimonio de David Bowie y Brett Morgen, nos aseguramos de que esta experiencia sea 100% fiel a su legado, al tiempo que hacemos que su genialidad sea accesible a los fans de todo el mundo y a una nueva generación".

Gira anunciada de "Stage", el nuevo show inmersivo de David Bowie

El estreno mundial de "Stage" tendrá lugar el 14 de febrero de 2027 en el Uber Arena de Berlín, en colaboración con el 77.º Festival de Cine de Berlín.

En mayo, la gira recorrerá Europa con conciertos en otras ciudades de Alemania, Austria, Francia y más, y en junio y julio el espectáculo en vivo llegará al Reino Unido, incluyendo una presentación en Earls Court.

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En el año 2000, el propio Bowie habló sobre por qué nunca se publicaron las imágenes del concierto de 1978, diciendo (según The Guardian): "Simplemente no me gustó cómo se habían grabado... Ahora, por supuesto, se ve bastante bien y sospecho que verá la luz en algún momento en el futuro".

El nuevo evento, basado en el espectáculo de los años 70, llega en medio del anuncio de 'Bowie 80', una serie de eventos especiales, lanzamientos, colaboraciones y más que tendrán lugar en todo el mundo para celebrar el que habría sido el 80 cumpleaños del fallecido icono de la música, el 8 de enero de 2027.