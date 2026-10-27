Simple Plan y All Time Low llegan juntos a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas para el show + Agregar ámbito en









El próximo 11 de mayo de 2027, el Estadio Obras será testigo de este encuentro imperdible del pop punk.

Simple Plan llega a la Argentina.

Simple Plan y All Time Low, dos de las bandas más influyentes del pop punk, llegan juntas a Argentina para un show que reúne lo mejor de sus universos musicales.

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El próximo 11 de mayo de 2027, el Estadio Obras será testigo de este encuentro imperdible, que llega de la mano de DF Entertainment y promete una noche a puro hit, con toda la energía y los estribillos que hicieron de ambas bandas referentes de toda una generación.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show Las entradas estarán disponibles únicamente a través de CoolCo. La preventa comenzará el viernes 30 de octubre a las 10:00 hs para clientes Santander VISA, con hasta 6 cuotas sin interés. La venta general se habilitará el lunes 2 de noviembre a las 10:00 hs, con todos los medios de pago.

Con más de dos décadas de trayectoria, Simple Plan se consolidó como una de las bandas más influyentes de los últimos tiempos. Desde el lanzamiento de su álbum debut No Pads, No Helmets… Just Balls en 2002, el cuarteto canadiense construyó un repertorio repleto de clásicos como “I'm Just A Kid”, “Perfect”, “Welcome To My Life”, “Addicted” y “Summer Paradise”. Con más de 10 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y shows agotados alrededor del mundo, la banda celebró en 2025 sus 25 años de historia con un documental en Amazon Prime Video y la gira Bigger Than You Think!, que continuó recorriendo grandes escenarios internacionales durante 2026, reafirmando su vigencia y su lugar entre los grandes nombres del rock.

All Time Low llega a la Argentina. All Time Low, por su parte, lleva más de dos décadas dejando su huella en la escena musical. Formado en Maryland, Estados Unidos, el cuarteto conquistó al público con canciones como “Dear Maria, Count Me In”, “Weightless”, “Lost in Stereo” y “Monsters”, que se convirtieron en verdaderos himnos de su repertorio. Lejos de quedarse en sus primeros éxitos, la banda continúa explorando nuevas facetas de su sonido: en octubre de 2025 lanzó Everyone’s Talking!, su décimo álbum de estudio, que incluye sencillos como “SUCKERPUNCH” y “The Weather” y marcó el inicio de una nueva etapa artística, acompañada por una extensa gira internacional durante 2026.

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