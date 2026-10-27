Jay-Z encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl LXI

Jay-Z protagonizará el show de medio tiempo del próximo Super Bowl.

El rapero estadounidense Jay-Z encabezará el codiciado show de medio tiempo del Super Bowl LXI. El espectáculo tendrá lugar el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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El anuncio fue confirmado por Apple Music, la NFL y la propia compañía del rapero, Roc Nation, y convertirá al músico ganador del Grammy en el último en presentar su propio espectáculo en el gran evento deportivo.

View this post on Instagram A principios de este año, Bad Bunny fue el artista principal, y a pesar de algunas críticas, incluyendo una actuación alternativa organizada por conservadores estadounidenses, el espectáculo se convirtió en el show de medio tiempo más premiado con los Emmy y más visto de todos los tiempos.

Antes de eso, Kendrick Lamar tuvo el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl más visto en 2025, obteniendo cuatro nominaciones a los Emmy, Usher también obtuvo tres nominaciones a los Emmy por su actuación de 2024, y Rihanna consiguió cinco nominaciones a los Emmy por su aparición en 2023.

El presente musical de Jay-Z Para Jay-Z, este lanzamiento llega mientras se encuentra de gira celebrando sus 30 años de carrera musical, interpretando su álbum debut fundamental "Reasonable Doubt" al completo junto a estrellas invitadas como Beyoncé, Alicia Keys, Usher, Eminem, Nas, Pharrell Williams, Rihanna y muchos más.

“Desde ‘Reasonable Doubt’ hasta estar en el escenario del intermedio de la Super Bowl, ha sido toda una aventura”, dijo Jay-Z. “Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Esta trayectoria sigue siendo un sueño hecho realidad”. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, también habló sobre la asociación en curso entre ellos y Roc Nation, y comentó: “Durante varios años, hemos tenido el privilegio de trabajar estrechamente con Jay-Z y Roc Nation, y he visto el extraordinario impacto que ha tenido en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.