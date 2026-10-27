El IPS anunció los ganadores del concurso "En mi pueblo se decía...": cuáles fueron las 12 frases seleccionadas + Agregar ámbito en









Más de 800 expresiones llegaron a la convocatoria y doce quedaron incorporadas al calendario institucional de 2027, con autores de distintas localidades.

La iniciativa del organismo bonaerense convocó a jubilados y pensionados para rescatar expresiones propias de sus comunidades. Magnific

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires dio a conocer las doce frases elegidas en el concurso “En mi pueblo se decía…”, una iniciativa que convocó a jubilados y pensionados para recuperar expresiones, ocurrencias y refranes propios de sus comunidades.

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La propuesta reunió más de 800 frases y dichos populares que reflejan las costumbres, las anécdotas y el particular sentido del humor de los pueblos bonaerenses. Las expresiones seleccionadas formarán parte del calendario institucional 2027 del organismo previsional, con una frase para acompañar cada mes del año.

La propuesta busca preservar frases transmitidas entre generaciones y reconocer a sus autores. Magnific Dichos populares y cultura bonaerense: los refranes elegidos por los jubilados El concurso fue organizado para poner en valor una parte de la cultura que muchas veces circula de boca en boca y queda asociada a una familia, un vecino o una anécdota que todos conocen en el barrio. Son expresiones que no siempre aparecen en los libros, pero que sobreviven porque alguien las recuerda y las vuelve a contar.

En esta convocatoria, el humor tuvo un lugar central. Varias frases recurren a personajes identificados por sus apodos o apellidos, mientras que otras describen situaciones en las que algo sale mal pese a que el protagonista parecía tener todo bajo control. Esa combinación de ironía y experiencia cotidiana es parte de la identidad que buscó recuperar el IPS.

La participación estuvo dirigida a jubilados y pensionados del organismo provincial, que podían presentar una expresión popular o una frase propia vinculada con las particularidades de su localidad. El jurado, integrado por referentes de la Dirección de Prensa del instituto, tuvo a su cargo la selección de las doce propuestas que integrarán la publicación oficial.

La iniciativa también permitió mostrar la diversidad territorial de la provincia. Entre las localidades representadas aparecen ciudades, pueblos rurales y destinos costeros, con expresiones que reflejan distintos modos de hablar y de contar historias. Algunas tienen una explicación evidente; otras despiertan curiosidad y necesitan el contexto de quienes las conocen para entender el guiño. Cuáles son las 12 frases ganadoras del concurso del IPS Las doce expresiones seleccionadas son las siguientes, junto con el nombre de cada participante y su localidad de procedencia, según informó el organismo bonaerense. “Anotá, Pitoto…” — Verónica Enriqueta Viñas, de Las Heras

“Cuando se seca se enderieza dijo Villita” — Mario Mauricio Mari, de Claromecó

“Qué serenite que vamos dijo Tijerita y hacía 15 minutos que estaba encajado” — Claudia Marcela Capandegui, de San Cayetano

“Vos, no sos el dueño de la verdad. El dueño de la verdad es Albano” — Laura Graciela Araque, de Ayacucho

“0 grado, ni frío ni calor” — Jorge Luis, de Salliqueló

“Vayan pensado en un celestito claro” — Mirian Perez, de La Plata

“Está todo calculado. Dijo Carmona… y se cayó con el tractor al río” — Fabián Aznarez, de San Antonio de Areco

“Es un ratito dijo el viejo Rato” — Maria Elvira Cejas, de Coronel Suárez

“La siesta no me la pierdo dijo Castillo, y se levantaba a las 12” — Olga Edith Gimenez, de Salliqueló

“Bien bien dijo Sillón....y le estaban rematando el campo” — Gabriela Marino, de San Andrés de Giles

“Achicá el pescado Torre” — Liliana Esther Gimenez, de Lobos

“Está todo calculado dijo el paisano y le sobraron 5.000 ladrillos” — Lidia Virginia Rojas, de San Clemente del Tuyú El certamen reunió dichos populares que reflejan el humor, las costumbres y las historias de distintas localidades. Premios e incentivos: viajes y estadías para las tres mejores expresiones Además de integrar el calendario institucional 2027, las tres primeras propuestas seleccionadas recibirán premios relacionados con destinos turísticos bonaerenses. La iniciativa contempla opciones para disfrutar de la costa, las sierras y las aguas termales, con condiciones de alojamiento y disponibilidad establecidas por el IPS. Los premios anunciados son los siguientes: primer puesto: Monte Hermoso. Una estadía durante un fin de semana para dos personas en un hotel o complejo turístico, sujeta a disponibilidad durante octubre, noviembre y diciembre

segundo puesto: Sierra de la Ventana. Una noche para dos personas en una suite del Ventania Golf Resort, con disponibilidad prevista durante octubre y noviembre

tercer puesto: Tapalqué. Entradas para dos personas al Parque Termal, sujetas a disponibilidad durante octubre, noviembre y diciembre

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