Las subastadoras top ya no le temen al criptoarte

La casa de subastas Sotheby’s, ya lanzada a la carrera del criptoarte y arte digital, realizará la próxima semana la tercera edición de “Natively Digital”, a la que llamará “Natively Digital 1.3: Generative Art”. El remate se iniciará el 18 de abril se centra en el arte digital temprano, en el que se denominó “arte generativo”, y en pioneros como Chuck Csuri y Roman Verostko. Las dos primeras ediciones, que tuvieron lugar en junio y octubre del año pasado, se centraron en NFT realizados por artistas digitales contemporáneos, como Mad Dog Jones o Pak.

En la subasta de Natively Digital 1.3 destaca Vera Molnár, una de las primeras artistas que se le atrevió al arte generativo y por computadora, y a la vez la primera mujer en hacerlo. Se vende una de sus primeras obras en las que utilizó un plotter informático, “1% de désordre” (1976). En esta obra, las filas de cuadrados concéntricos fueron trazadas por una computadora, pero dos cuadrados fueron programados para ser omitidos al azar. “1% de desorden” tiene un precio de venta estimado de entre 15.000 y 20.000 dólares.

Otra obra que también saldrá a subasta está relacionada con ésta, “2% de desorden en cooperación”, un proyecto de NFT que comenzó este año cuando la artista cumplió 98 años. En esta obra, los visitantes de su estudio rellenaban cuadrados al azar en un trozo de papel cuadriculado que ya tenía un cuadrado relleno. Una NFT de estas obras se entregará al ganador, mientras que la obra física permanecerá en el archivo de la artista. “2% de desorden en cooperación” saldrá con una base de entre 100.000- 150.000 dólares.

También se incluirán obras contemporáneas de arte generativo realizadas por mujeres. Una sección ofrece obras con inteligencia artificial: están animadas, cambian de forma y se venderán como NFT. “The Wonder of It All” (2020) de Anne Spalter, con un precio de base entre 20.000 y 30.000 dólares, muestra un paisaje urbano que se transforma constantemente. Otras artistas de esta categoría son Anna Ridler, Pindar Van Arman y Sofía Crespo. La última sección se titula “Crear con código” y presenta NFT realizados mediante algoritmos. En esta sección se incluyen los artistas de NFT Tyler Hobbs y Dmitri Cherniak, cuyas obras de arte generativo tuvieron su primer éxito en la plataforma de NFT de arte generativo ArtBlocks.