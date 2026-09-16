El oro tiende al alza, ante baja del petróleo y rendimiento de los bonos de EEUU + Agregar ámbito en









El metal precioso avanzó un 1,4% y superó los u$s4.350 la onza, en una rueda atenta a las señales de política monetaria de la Reserva Federal. Los detalles, en la nota.

Precio del oro: Avanzó más del 1% impulsado por la baja del petróleo y los rendimientos de bonos de EE.UU. Depositphotos

El precio del oro registró un alza superior al 1% este miércoles, impulsado por la contracción en la cotización del petróleo y la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La jornada operó en un clima de cautela, mientras los inversores aguardaban la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y el posterior discurso de su presidente, Kevin Warsh.

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El precio del oro al contado avanzó un 1,4% y se ubicó en u$s4.350,48 por onza, recuperándose tras haber alcanzado el lunes su nivel mínimo en más de un mes. En la misma línea, los futuros del metal en Estados Unidos con entrega en diciembre ganaron un 1,4%, cerrando en u$s4.393,40.

"El mercado ya ha descontado en gran medida la posibilidad de una subida de tasas por parte de la Fed esta tarde", señaló Bart Melek, director global de estrategia de materias primas de TD Securities.

El Banco Central de Estados Unidos anunciará su decisión de política monetaria esta tarde, en una jornada que se completará con la posterior rueda de prensa de su presidente, Kevin Warsh. Foto: White House Melek agregó que "esta mañana hemos visto caer los precios del petróleo. Si los precios de la energía se mantienen relativamente contenidos, es posible que la Fed no sea excesivamente agresiva en su política de endurecimiento. Resulta un poco alentador, a estas alturas, que también hayamos visto caer los rendimientos en el extremo largo de la curva".

El detalle Los futuros del crudo Brent retrocedieron tras registrar dos jornadas consecutivas al alza, presionados por un incremento inesperadamente elevado en las reservas de petróleo de EEUU. En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años mostraron una moderación, luego de haber alcanzado en la sesión previa su nivel más alto desde 2007.

El Banco Central de Estados Unidos anunciará su decisión de política monetaria esta tarde, en una jornada que se completará con la posterior rueda de prensa de su presidente, Kevin Warsh. El resto de los metales preciosos acompañó la tendencia alcista del mercado. Si bien el oro actúa históricamente como refugio ante la inflación y las tensiones geopolíticas, la suba en los retornos de los bonos soberanos estadounidenses le resta competitividad. Al ser un activo sin rendimiento intrínseco, el metal pierde atractivo frente a los títulos del Tesoro sin riesgo. El resto de los metales preciosos acompañó la tendencia alcista del mercado. La plata al contado ganó un 1,3% hasta los u$s64,50 la onza, el paladio subió un 1,2% alcanzando los u$s1.305,57 y el platino avanzó un 0,4% para situarse en u$s1.784,45.