Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence protagonizarán la próxima película de Martin Scorsese

El director Martin Scorsese ya tiene en carpeta su próxima película, será protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence . Tienen previsto estrenar en enero una adaptación de la novela de fantasmas "What Happens at Night" .

La noticia llega una semana antes del estreno de One Battle After Another , protagonizada por DiCaprio, en medio de un entusiasmo y críticas entusiastas por la película dirigida por Paul Thomas Anderson . Apple tiene mucho sentido como destino para la nueva película. El estudio estuvo detrás de Killings of the Flower Moon , dirigida por Scorsese y protagonizada por DiCaprio, y tiene acuerdos de primera opción con Sikelia , de Scorsese, y Appian Way, de DiCaprio.

Patrick Marber escribió el guion de What Happens at Night después de que Studiocanal adquiriera los derechos de la novela de Peter Cameron en la primavera de 2023. En ese momento, Scorsese solo iba a producir la adaptación mientras evaluaba otras posibles secuelas de Killers of the Flower Moon.

DiCaprio también había estado considerando varios proyectos, incluida la película biográfica de Evel Knievel de Damien Chazelle , pero finalmente esos proyectos desaparecieron y las piezas encajaron y la película tiene tres ganadores del Oscar, incluido Lawrence.

De qué trata What Happens at Night

Esta historia onírica sigue a un matrimonio estadounidense que viaja a un pequeño y nevado pueblo europeo para adoptar un bebé. Se alojan en un hotel cavernoso y prácticamente desierto, donde se encuentran con un enigmático elenco de personajes, entre ellos una extravagante cantante, un empresario depravado y un carismático sanador. Nada es lo que parece en este mundo extraño y gélido. Mientras la pareja lucha por recuperar a su bebé, cada vez parecen menos saber de sí mismos y de la vida que han construido juntos.

Scorsese y DiCaprio abordaron este tipo de material de prestidigitación en su exitosa adaptación de la novela de Dennis Lehane Shutter Island.

Lawrence apareció recientemente en Die, My Love, junto a Robert Pattinson, con la dirección de Lynne Ramsay y la producción de Scorsese.