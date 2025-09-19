Taylor Swift vuelve a los cines con un evento asociado al lanzamiento de su nuevo disco "The Life of a Showgirl"







El álbum saldrá el viernes 3 de octubre, mientras que la película podrá verse en cines del 3 al 5 de octubre. La fiesta de lanzamiento incluirá el estreno mundial del videoclip del sencillo de Showgirl , "The Fate of Ophelia".

Taylor Swift llega nuevamente a los cines.

Taylor Swift regresa a los cines (por ahora solo en Estados Unidos), según lo anunció la propia estrella a través de sus redes sociales. La noticia llega apenas unas semanas antes del lanzamiento de su próximo álbum, "The Life of a Showgirl".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El álbum saldrá el viernes 3 de octubre, mientras que la película podrá verse en cines del 3 al 5 de octubre. La fiesta de lanzamiento incluirá el estreno mundial del videoclip del sencillo de Showgirl , "The Fate of Ophelia".

El anuncio de Taylor Swift “Los invito a una velada 'deslumbrante', la Fiesta de Lanzamiento Oficial de una Showgirl: del 3 al 5 de octubre, solo en cines”, escribió Swift en redes sociales este viernes. “Podrán ver el estreno mundial exclusivo del videoclip de mi nuevo sencillo 'The Fate of Ophelia', junto con imágenes inéditas del detrás de cámaras de cómo lo hicimos, explicaciones paso a paso de qué inspiró esta música y los nuevos videos con las letras de mi nuevo álbum, The Life of a Showgirl. Parece que es hora de quitarse ese atuendo de la gira Eras o ese cárdigan naranja… Las entradas ya están a la venta. Bailar es opcional, pero se anima mucho”.

Embed - Taylor Swift on Instagram: "I hereby invite you to a *dazzling* soirée, The Official Release Party of a Showgirl: Oct 3 - Oct 5 only in cinemas! You’ll get to see the exclusive world premiere of the music video for my new single “The Fate of Ophelia”, along with never before seen behind-the-scenes footage of how we made it, cut by cut explanations of what inspired this music, and the brand new lyric videos from my new album The Life of a Showgirl Looks like it’s time to brush off that Eras Tour outfit or orange cardigan… Tickets are on sale now. Dancing is optional but very much encouraged Showtimes may vary, so check your local listings. Tickets are limited and available at releasepartyofashowgirl.com" View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Al igual que su propia gira, la película The Eras Tour fue un fenómeno hace dos años, convirtiéndose en el film de conciertos más taquillero de todos los tiempos, con u$s261,6 millones recaudados a nivel mundial. Swift y su equipo financiaron el proyecto de u$s15 millones, eludiendo el sistema de estudios de Hollywood y asociándose con AMC Theatres .