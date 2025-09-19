Taylor Swift regresa a los cines (por ahora solo en Estados Unidos), según lo anunció la propia estrella a través de sus redes sociales. La noticia llega apenas unas semanas antes del lanzamiento de su próximo álbum, "The Life of a Showgirl".
Taylor Swift vuelve a los cines con un evento asociado al lanzamiento de su nuevo disco "The Life of a Showgirl"
El álbum saldrá el viernes 3 de octubre, mientras que la película podrá verse en cines del 3 al 5 de octubre. La fiesta de lanzamiento incluirá el estreno mundial del videoclip del sencillo de Showgirl , "The Fate of Ophelia".
El anuncio de Taylor Swift
“Los invito a una velada 'deslumbrante', la Fiesta de Lanzamiento Oficial de una Showgirl: del 3 al 5 de octubre, solo en cines”, escribió Swift en redes sociales este viernes. “Podrán ver el estreno mundial exclusivo del videoclip de mi nuevo sencillo 'The Fate of Ophelia', junto con imágenes inéditas del detrás de cámaras de cómo lo hicimos, explicaciones paso a paso de qué inspiró esta música y los nuevos videos con las letras de mi nuevo álbum, The Life of a Showgirl. Parece que es hora de quitarse ese atuendo de la gira Eras o ese cárdigan naranja… Las entradas ya están a la venta. Bailar es opcional, pero se anima mucho”.
Al igual que su propia gira, la película The Eras Tour fue un fenómeno hace dos años, convirtiéndose en el film de conciertos más taquillero de todos los tiempos, con u$s261,6 millones recaudados a nivel mundial. Swift y su equipo financiaron el proyecto de u$s15 millones, eludiendo el sistema de estudios de Hollywood y asociándose con AMC Theatres .
