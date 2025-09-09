"Una batalla tras otra": qué dicen las primeras críticas de la película de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio

El reparto secundario incluye a Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti en su debut cinematográfico.

Una batallas tras otra , la nueva película de Paul Thomas Anderson protagonizada por Leonardo DiCaprio esta recibiendo sus primeras críticas y están lideradas nada más ni nada menos que por Steven Spielberg , quien elogió la película mientras moderaba una sesión de preguntas y respuestas con Anderson en el cine Director's Guild of America en Los Ángeles.

"¡Qué película tan increíble, Dios mío!" , dijo Spielberg según informa el portal The Film Stage. "Hay más acción en la primera hora que en cualquier otra película que hayas dirigido. Todo es realmente increíble. Es una mezcla de cosas tan extrañas y a la vez tan relevantes, que creo que se han vuelto cada vez más relevantes incluso que cuando terminaste el guion, reuniste al reparto y al equipo y comenzaste la producción".

Basada libremente en la novela "Vineland" de Thomas Pynchon de 1990, Una batalla tras otra presenta a DiCaprio como un revolucionario fracasado que se ve obligado a salvar a su hija adolescente cuando un enemigo de su pasado reaparece. El reparto secundario incluye a Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti en su debut cinematográfico.

“Nunca he visto una película con un tono tan cercano al de 'Dr. Strangelove' de Stanley Kubrick”, añadió Spielberg en su elogio. “ Esta película aporta una especie de comedia absurda, que se toma muy en serio, porque refleja en gran medida lo que sucede hoy, a diario, en todo el país . Pero la lleva a un punto en el que quieres reír, porque si no te ríes, vas a empezar a gritar: '¡Esto es demasiado real!'. Y así conseguí esa salida... más que nerviosismo, me lo pasé genial riéndome durante toda la película. Pero es interesante ver dónde te ríes, dónde nos permites reír, y luego cuándo lo detienes”.

En las plataformas de redes sociales, varios miembros de la prensa cinematográfica elogiaron Una batalla tras otra como una de las películas destacadas de 2025. El escritor de Men's Health Evan Romano la llamó "mi película número 1 del año" , mientras que el crítico de cine y presentador de podcast Brett Arnold escribió de manera similar que es "mi favorita del año".

“Me reí a carcajadas toda la película; probablemente sea la película más divertida de Anderson, y al final me emocioné tanto que lloré”, añadió Arnold. “Sean Penn ganará un Oscar increíblemente merecido. ¡Y la acción! ¡Madre mía! No he dejado de pensar en la persecución y en lo que hace la cámara”.

El editor y crítico de Slash Film, Chris Evangelista, se hizo eco de los elogios y calificó la película como "la pesadilla estadounidense moderna en VistaVision".

La crítica y presentadora de “Beyond The Trailer”, Grace Randolph, al principio tenía sentimientos encontrados sobre la película, pero a medida que avanzaba, empezó a tener dudas. “Al principio lo odié y me pareció ridículo”, escribió en X. “Pero… cuanto más lo pienso, más creo que podría decir algo. Benicio del Toro está teniendo un año increíble; quizás tenga que nominarlo a Mejor Actor de Reparto Elegido por la Crítica”.

El crítico Edward Douglas elogió tanto a DiCaprio como a Penn en X , escribiendo que son los dos lados equilibrados de la lucha del bien contra el mal. “Penn ofrece una actuación excepcional y absolutamente asombrosa como el principal antagonista de la película en 'Una Batalla Tras Otra', lo que permite a Leo encargarse de la mayor parte del trabajo cómico”, escribió. “Sin duda, esto dará mucho que hablar”.

El reportero de cultura pop del New York Times, Kyle Buchanan, consideró que la película era una de las favoritas para los premios Oscar en X , afirmando que podría ser la película que le permitiera a Anderson obtener su primer honor como mejor director.

Una batalla tras otra se estrena en los cines el 25 de septiembre de la mano de Warner Bros.