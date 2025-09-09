En los últimos años, Netflix se consolidó como una de las plataformas líderes del entretenimiento global, transformando la manera en que consumimos películas y series. De esta manera, su apuesta por las producciones originales permitió que historias únicas, de distintos géneros y temáticas, llegaran a millones de espectadores en todo el mundo con un solo clic.
Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence protagonizan uno de los mayores éxitos de Netflix
Una de las comedias más vistas de la app de streaming combina sátira, humor ácido y crítica social sobre los medios, la política y las amenazas globales.
Entre sus más grandes éxitos se encuentra "No miren arriba", una apuesta que combinó comedia negra, crítica social y un elenco de primera línea. Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence son los protagonistas de este filme, y se suman las participaciones especiales de Timothée Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchett y Meryl Streep. Sin dudas, la fórmula perfecta para arrasar en la app.
Sin embargo, también generó repercusión por el tono provocador y satírico que utiliza para invita a reflexionar sobre la forma en que la sociedad enfrenta amenazas globales y cómo los medios de comunicación moldean nuestra percepción de la realidad.
Tráiler de "No miren arriba"
¿De qué trata "No miren arriba"?
Sigue la historia de el Dr. Randall Mindy y Kate Dibiasky, dos astrónomos que descubren un que meteorito gigante se dirige directamente hacia la Tierra. Consciente del peligro inminente, la dupla científica intenta advertir a la población y a los líderes mundiales sobre la catástrofe que se avecina; sin embargo, se encuentran con obstáculos inesperados: indiferencia política, intereses económicos y la constante manipulación de los medios de comunicación.
Así, la película, entre ironías, risas y respuestas disparatadas, funciona como una sátira del poder y la desinformación, mostrando cómo las personas pueden reaccionar con incredulidad, distracción o incluso negación frente a amenazas evidentes.
Reparto de "No miren arriba"
- Leonardo DiCaprio como el Dr. Randall Mindy.
- Jennifer Lawrence como Kate Dibiasky.
- Rob Morgan como el Dr. Clayton "Teddy" Oglethorpe.
- Jonah Hill como Jason Orlean.
- Mark Rylance como Peter Isherwell.
- Tyler Perry como Jack Bremmer.
- Timothée Chalamet como Yule.
- Ron Perlman como Benedict "Ben" Drask.
- Ariana Grande como Riley Bina.
- Himesh Patel como Phillip.
- Melanie Lynskey como June Mindy.
- Michael Chiklis como Dan Pawketty.
- Tomer Sisley como Adul Grelio.
- Paul Guilfoyle como Scott Themes.
- Cate Blanchett como Brie Evantee.
- Meryl Streep como Janie Orlean.
- Hettienne Park como la Dra. Jocelyn Calder.
