SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
9 de septiembre 2025 - 12:00

Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence protagonizan uno de los mayores éxitos de Netflix

Una de las comedias más vistas de la app de streaming combina sátira, humor ácido y crítica social sobre los medios, la política y las amenazas globales.

Dirigida por Adam McKay, el film suma las participaciones de Timothée Chalamet, Cate Blanchett y Meryl Streep.

Dirigida por Adam McKay, el film suma las participaciones de Timothée Chalamet, Cate Blanchett y Meryl Streep.

En los últimos años, Netflix se consolidó como una de las plataformas líderes del entretenimiento global, transformando la manera en que consumimos películas y series. De esta manera, su apuesta por las producciones originales permitió que historias únicas, de distintos géneros y temáticas, llegaran a millones de espectadores en todo el mundo con un solo clic.

Entre sus más grandes éxitos se encuentra "No miren arriba", una apuesta que combinó comedia negra, crítica social y un elenco de primera línea. Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence son los protagonistas de este filme, y se suman las participaciones especiales de Timothée Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchett y Meryl Streep. Sin dudas, la fórmula perfecta para arrasar en la app.

Informate más

Sin embargo, también generó repercusión por el tono provocador y satírico que utiliza para invita a reflexionar sobre la forma en que la sociedad enfrenta amenazas globales y cómo los medios de comunicación moldean nuestra percepción de la realidad.

16406222590281

Tráiler de "No miren arriba"

Embed - No mires arriba (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

¿De qué trata "No miren arriba"?

Sigue la historia de el Dr. Randall Mindy y Kate Dibiasky, dos astrónomos que descubren un que meteorito gigante se dirige directamente hacia la Tierra. Consciente del peligro inminente, la dupla científica intenta advertir a la población y a los líderes mundiales sobre la catástrofe que se avecina; sin embargo, se encuentran con obstáculos inesperados: indiferencia política, intereses económicos y la constante manipulación de los medios de comunicación.

Así, la película, entre ironías, risas y respuestas disparatadas, funciona como una sátira del poder y la desinformación, mostrando cómo las personas pueden reaccionar con incredulidad, distracción o incluso negación frente a amenazas evidentes.

dont look up2

Reparto de "No miren arriba"

  • Leonardo DiCaprio como el Dr. Randall Mindy.
  • Jennifer Lawrence como Kate Dibiasky.
  • Rob Morgan como el Dr. Clayton "Teddy" Oglethorpe.
  • Jonah Hill como Jason Orlean.
  • Mark Rylance como Peter Isherwell.
  • Tyler Perry como Jack Bremmer.
  • Timothée Chalamet como Yule.
  • Ron Perlman como Benedict "Ben" Drask.
  • Ariana Grande como Riley Bina.
  • Himesh Patel como Phillip.
  • Melanie Lynskey como June Mindy.
  • Michael Chiklis como Dan Pawketty.
  • Tomer Sisley como Adul Grelio.
  • Paul Guilfoyle como Scott Themes.
  • Cate Blanchett como Brie Evantee.
  • Meryl Streep como Janie Orlean.
  • Hettienne Park como la Dra. Jocelyn Calder.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias