Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence protagonizan uno de los mayores éxitos de Netflix

Una de las comedias más vistas de la app de streaming combina sátira, humor ácido y crítica social sobre los medios, la política y las amenazas globales.

En los últimos años, Netflix se consolidó como una de las plataformas líderes del entretenimiento global, transformando la manera en que consumimos películas y series . De esta manera, su apuesta por las producciones originales permitió que historias únicas, de distintos géneros y temáticas, llegaran a millones de espectadores en todo el mundo con un solo clic.

Entre sus más grandes éxitos se encuentra "No miren arriba" , una apuesta que combinó comedia negra, crítica social y un elenco de primera línea. Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence son los protagonistas de este filme, y se suman las participaciones especiales de Timothée Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchett y Meryl Streep. Sin dudas, la fórmula perfecta para arrasar en la app.

Sin embargo, también generó repercusión por el tono provocador y satírico que utiliza para invita a reflexionar sobre la forma en que la sociedad enfrenta amenazas globales y cómo los medios de comunicación moldean nuestra percepción de la realidad.

¿De qué trata "No miren arriba"?

Sigue la historia de el Dr. Randall Mindy y Kate Dibiasky, dos astrónomos que descubren un que meteorito gigante se dirige directamente hacia la Tierra. Consciente del peligro inminente, la dupla científica intenta advertir a la población y a los líderes mundiales sobre la catástrofe que se avecina; sin embargo, se encuentran con obstáculos inesperados: indiferencia política, intereses económicos y la constante manipulación de los medios de comunicación.

Así, la película, entre ironías, risas y respuestas disparatadas, funciona como una sátira del poder y la desinformación, mostrando cómo las personas pueden reaccionar con incredulidad, distracción o incluso negación frente a amenazas evidentes.

