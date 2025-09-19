¡La protagonista de iCarly volvió a las pantallas!: su nueva película de Netflix ya está en el top 3 de la app







La historia de vaqueros, romance y comedia ya es furor en la plataforma y sigue sumando miles de espectadores a tan solo días de su estreno mundial.

La protagonista de iCarly vuelve a las pantallas en una comedia romántica que va por todo.

El 2025 marca el regreso para una figura que formó parte de la infancia de muchas personas. Teniendo dos personajes muy conocidos en las icónicas series de Nickelodeon, la actriz Miranda Crosvgrove se animó a volver a las pantallas y protagonizar una película después de años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta oportunidad vino de la mano de Netflix, que decidió que era el momento perfecto para que la estrella de "iCarly" y "Drake & Josh" se la jugara un poco en una película de comedia y romance, al lado de otras estrellas de la infancia como Madison Pettis, quien interpretó a la hija de La Roca en "Entrenando a Papá".

El otro Paris final explicado

De qué se trata "El otro Paris", disponible en Netflix La historia sigue a la joven Dawn (que es interpretada por Miranda Cosgrove), una chica que sueña con ser una gran artista y cree que la eligieron para participar en un reality show de citas que se va a filmar en París, Francia, lo que para ella es perfecto porque esta ciudad es el lugar ideal para cumplir sus sueños artísticos.

Pero luego de aterrizar con el avión, se da cuenta de que todo era una gran mentira, ya que el programa en realidad se iba a filmar en Paris, Texas. Dawn queda muy enojada con la situación e intenta darse de baja a pesar de ya haber firmado el contrato, pero el show se termina convirtiendo en una gran aventura en la que conoce amigos y hasta algo más que amigos.

Tráiler de "El otro Paris" Embed - El otro París | Miranda Cosgrove y Pierson Fodé | Tráiler oficial | Netflix Reparto de "El otro Paris" Pierson Fodé

Miranda Cosgrove

Madison Pettis

Frances Fisher

Madeleine Arthur

Hannah Stocking

Torrance Coombs

Emilija Baranac

Temas Netflix

Streaming