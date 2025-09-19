El 2025 marca el regreso para una figura que formó parte de la infancia de muchas personas. Teniendo dos personajes muy conocidos en las icónicas series de Nickelodeon, la actriz Miranda Crosvgrove se animó a volver a las pantallas y protagonizar una película después de años.
¡La protagonista de iCarly volvió a las pantallas!: su nueva película de Netflix ya está en el top 3 de la app
La historia de vaqueros, romance y comedia ya es furor en la plataforma y sigue sumando miles de espectadores a tan solo días de su estreno mundial.
Esta oportunidad vino de la mano de Netflix, que decidió que era el momento perfecto para que la estrella de "iCarly" y "Drake & Josh" se la jugara un poco en una película de comedia y romance, al lado de otras estrellas de la infancia como Madison Pettis, quien interpretó a la hija de La Roca en "Entrenando a Papá".
De qué se trata "El otro Paris", disponible en Netflix
La historia sigue a la joven Dawn (que es interpretada por Miranda Cosgrove), una chica que sueña con ser una gran artista y cree que la eligieron para participar en un reality show de citas que se va a filmar en París, Francia, lo que para ella es perfecto porque esta ciudad es el lugar ideal para cumplir sus sueños artísticos.
Pero luego de aterrizar con el avión, se da cuenta de que todo era una gran mentira, ya que el programa en realidad se iba a filmar en Paris, Texas. Dawn queda muy enojada con la situación e intenta darse de baja a pesar de ya haber firmado el contrato, pero el show se termina convirtiendo en una gran aventura en la que conoce amigos y hasta algo más que amigos.
Tráiler de "El otro Paris"
Reparto de "El otro Paris"
- Pierson Fodé
- Miranda Cosgrove
- Madison Pettis
- Frances Fisher
- Madeleine Arthur
- Hannah Stocking
- Torrance Coombs
- Emilija Baranac
