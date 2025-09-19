Tim Burton y Monica Bellucci confirmaron su separación tras más de dos años de romance

Su vínculo sentimental tomó forma pública en febrero de 2023, cuando el director estadounidense, de 67 años, fue visto besando a la actriz italiana, de 60, durante un paseo por Santa Mónica, California.

Después de casi tres años en pareja, Tim Burton y Monica Bellucci anunciaron su separación a través de un comunicado remitido a Elle France.

“Es con gran respeto y profundo cariño mutuo que Monica Bellucci y Tim Burton han decidido tomar caminos separados” , señala el texto difundido por la publicación francesa.

Aunque en sus primeras apariciones juntos prefirieron no confirmar abiertamente su situación, en junio de ese año Bellucci reconoció el romance ante Elle France, manifestando: “ Lo que puedo decir... me alegro de haber conocido al hombre, ante todo . Es uno de esos encuentros que rara vez ocurren en la vida... Conozco al hombre, lo amo, y ahora voy a conocer al director, comienza otra aventura”.

Ambos coincidieron como amigos más de 15 años antes de consolidar una relación amorosa, tras un acercamiento que, según Paris Match, se profundizó tras el Festival Lumière de Lyon, en octubre de 2022. Aquella ocasión, Bellucci fue invitada de honor y entregó el Premio Lumière a la trayectoria a Burton. El medio francés también señaló que el primer contacto entre ambos se habría producido en el Festival de Cannes de 2006, aunque el vínculo personal surgió posteriormente.

La colaboración profesional llegó en 2024, cuando Burton dirigió a Bellucci por primera y única vez en la película “Beetlejuice Beetlejuice”. Su última aparición pública como pareja fue el 14 de junio durante el 71º Festival de Cine de Taormina, donde el cineasta le besó la mejilla a la actriz ante las cámaras.

Las relaciones de Tim Burton y Monica Bellucci

Antes de su romance con Bellucci, Burton mantuvo una relación a largo plazo con la actriz Helena Bonham Carter de 2001 a 2014. La ex pareja dio la bienvenida a su hijo Billy en 2003 y a su hija Nell en 2007. Colaboraron en numerosos proyectos juntos, incluidos Sweeney Todd, Dark Shadows, Alicia en el país de las maravillas, La novia cadáver, Charlie y la fábrica de chocolate y más.

Aunque nunca se casaron, cuando la relación terminó, Bonham Carter lo describió como “un divorcio”.

Bellucci se casó con el actor francés Vincent Cassel (de Oceans 12 y Oceans 13 ) en 1999. La pareja recibió a su hija Deva Cassel en 2004 y a su hija Léonie Cassel en 2010. Bellucci y Vincent se separaron en 2013.