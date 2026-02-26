WhatsApp se prepara para lanzar una de las funciones más solicitadas de todos los tiempos + Seguir en









La plataforma está preparando una de las actualizaciones más esperadas: poder programar el envío de mensajes sin apps externas.

WhatsApp prueba la función de mensajes programados en versiones beta de iOS y Android.

WhatsApp, la plataforma de mensajería más usada del mundo, está probando una nueva función que permitirá programar mensajes para enviarlos automáticamente a una hora y fecha específicas, sin necesidad de usar aplicaciones de terceros ni atajos del sistema operativo.

La novedad fue detectada en versiones de prueba (beta) de WhatsApp para Android e iOS, donde aparece un nuevo apartado llamado “Mensajes programados” dentro del menú de información de chats. Esta herramienta permitirá redactar un mensaje y elegir el momento exacto en que se enviará, lo que es especialmente útil para recordatorios, saludos o comunicaciones que dependen de un contexto temporal específico.

Según los detalles filtrados, WhatsApp está desarrollando esta función con la idea de ponerla a la par de otras apps de mensajería que ya ofrecen programar envíos, como Telegram o iMessage. Hasta ahora, los usuarios tenían que recurrir a atajos del sistema o aplicaciones externas para lograrlo, lo que demandaba soluciones engorrosas o menos seguras.

grupos de WhatsApp Por qué es tan esperada la función “Mensajes programados” La programación de mensajes es una herramienta básica en muchas plataformas, pero hasta hoy no estaba integrada oficialmente en WhatsApp, lo que sorprendió a muchos usuarios dado el amplio uso de la app. Esta función facilitará:

Recordatorios automáticos : saludos de cumpleaños, citas, eventos o tareas importantes.

Comunicaciones planificadas para trabajo o comunidades sin tener que abrir la app en el momento.

Más control del tiempo, evitando olvidos o envíos retrasados. Además, la integración de este tipo de herramienta podría tener implicancias interesantes en el uso de WhatsApp para pequeñas empresas, comunidades o grupos de trabajo, quienes podrán dejar programados mensajes informativos o notificaciones importantes con anticipación.

Cómo funcionará la nueva opción de WhatsApp De acuerdo con los reportes, una vez disponible para todos los usuarios: Se abrirá el menú de opciones dentro de cualquier chat.

Se seleccionará la opción “Mensajes programados”.

El usuario elegirá fecha y hora de envío.

El mensaje quedará en cola hasta que llegue el momento, cuando se enviará automáticamente sin acción adicional. Hasta ahora esta función aparece en fase de pruebas en versiones beta, por lo que todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento para todos los usuarios, aunque se espera que llegue durante el primer semestre de 2026.

