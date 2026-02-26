Detuvieron a activistas que saltaron la reja del Congreso en protesta por la ley de Glaciares + Seguir en









La situación sorprendió a las fuerzas de seguridad que se encontraban en los alrededores del Parlamento este jueves. Reclaman para que no se apruebe el proyecto del gobierno de Javier Milei que se debatirá en el Senado.

Activistas ingresaron al Congreso tras saltar las rejas y se manifestaron contra la Ley de Glaciares.

Un grupo de activistas ambientales irrumpieron en el Congreso, saltaron las rejas e ingresaron a la explanada del parlamento, en protesta contra la Ley de Glaciares que este jueves se debatirá en Senado.

La policía intervino y detuvo a los manifestantes que se presentaron con pancartas y consignas en defensa del medio ambiente. Las personas que ingresaron a las escalinatas del Congreso llevaban pancartas contra la modificación de la Ley de Glaciares.

La protesta por parte de los activistas de Greenpeace se da en el marco del debate que hoy se realiza en el Senado donde se va a votar la modificación de Ley de Glaciares. La normativa vigente, sancionada en 2010, prohíbe las actividades extractivas en los glaciares y ambiente periglacial y las considera como reservas estratégicas de agua dulce.

video represion periodistas camarografo policia congreso Manifestantes fueron detenidos luego de una protesta contra la ley de glaciares. Se supo que el Gobierno redefinirá la protección del ambiente periglacial para atraer proyectos vinculados a la megaminiería e hidrocarburos. A su vez, La Libertad Avanza (LLA) pretenderá modificar artículos claves que resguardan la importancia hídrica para brindarle mayor potestad a las provincias sobre sus propios recursos.

captura congreso policia protesta ley de glaciares El Senado vota la reforma de la Ley de Glaciares y busca aprobar el acuerdo Mercosur-Unión Europea En la jornada previa a tratarse la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, el Senado de la Nación convocó a una sesión que desde las 11 horas tratará tres proyectos de iniciativa oficialista: la reforma de la Ley de Glaciares, la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la aceptación de pliegos diplomáticos.

El principal proyecto del temario busca establecer cambios en los regímenes de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial (Ley 26.639), diferenciando a las "áreas periglaciares" de las "geoformas periglaciales" y sujetando su pertenencia al Inventario Nacional de Glaciares (ING) a ser reconocidas como "reservas estratégicas" por estudios de la "autoridad con competencia ambiental de la jurisdicción" local. La votación que proyecta mayor amplitud en su acompañamiento es el tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea que podría implicar un incremento en el intercambio comercial en torno a los u$s60.000 millones para la región. El proyecto fue apoyado con 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones en su tratamiento en la Cámara de Diputados. De lograr su sanción, sería el primer país en aprobar el acuerdo.