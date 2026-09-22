Lionel Richie fue internado nuevamente: qué se sabe sobre la salud del cantante + Agregar ámbito en









El reconocido músico tuvo que cancelar las siguientes presentaciones de su gira con Earth, Wind & Fire.

La salud del músico de 77 años viene generando preocupación en los últimos tiempos.

Lionel Richie fue hospitalizado nuevamente esta semana y fue sometido a un procedimiento cardiaco para tratar la fibrilación auricular, según informó el representante del cantante.

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“Lionel se sometió a un procedimiento común para la fibrilación auricular (FA)”, declaró el representante de Richie en un comunicado replicado por el portal Variety. “El médico dijo que todo salió a la perfección… Lionel se encuentra muy bien, pero se tomará un descanso y pronto volverá a los escenarios”.

Las próximas tres fechas de la gira de Richie con Earth, Wind & Fire fueron canceladas. Dichas fechas estaban programadas para el sábado por la noche en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio. Los próximos conciertos en el calendario de Richie, una serie de tres noches en el Encore Theater de Las Vegas a partir del 14 de octubre, siguen en pie, al momento de escribir este artículo.

La salud de Lionel Richie genera preocupación Últimamente, la salud de Richie ha estado en las noticias debido a algunas cancelaciones de conciertos y hospitalizaciones, aunque aparentemente se ha recuperado rápidamente en cada caso.

El 24 de junio, en la primera noche de la gira conjunta con EWF, el cantante interrumpió un concierto en Minneapolis tras mencionar que se sentía mareado, y posteriormente canceló dos fechas, pero volvió al escenario para el show del 30 de junio de la gira y le dijo al público que no se preocupara.

El 4 de julio, Richie publicó con orgullo sobre el recibimiento del público en los conciertos de Pittsburgh y Detroit desde su regreso a la gira y escribió: "Gracias por cada mensaje, cada palabra amable y por todo su cariño. Estoy bien y les agradezco a todos". El 29 de agosto, ingresó voluntariamente en un hospital "por precaución", según informó la revista People, tras una actuación en San Luis, y se sometió a pruebas cardíacas. Posteriormente, el 2 de septiembre, la publicación informó que había recibido el alta y había regresado a Los Ángeles.

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