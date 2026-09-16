Preocupa el aumento de casos de tuberculosis en Argentina: ya superaron los 17.000 de 2025

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó un crecimiento sostenido de los contagios desde 2020. Los datos clave sobre diagnóstico y los síntomas.

Los casos de tuberculosis registran un aumento en Argentina y mantienen en alerta a las autoridades sanitarias.

La tuberculosis atraviesa un escenario de alerta epidemiológica en la Argentina tras consolidar una tendencia ascendente preocupante. Hasta principios de junio de 2026, se registraron 6.482 diagnósticos, lo que representa una suba del 71,6% en comparación con el mismo período de 2020 y confirma el valor más alto acumulado para esa época del año en la serie reciente.

El último Boletín Epidemiológico Nacional encendió las alarmas al constatar que la curva de notificaciones continúa en alza, impulsada principalmente por los incrementos registrados en la región Centro, el Noreste y Cuyo. Esta dinámica de 2026 le da continuidad al preocupante panorama con el que cerró 2025 , año en el que se notificaron 17.283 casos en todo el país con una tasa de 37,3 por cada 100.000 habitantes.

La evolución reciente refleja variaciones según la región. Durante la primera mitad de 2026, el mayor incremento en cantidad absoluta de infectados se registró en la región Centro , mientras que en términos porcentuales las provincias de Misiones, Mendoza, Entre Ríos, Santiago del Estero y Santa Fe mostraron las subas más pronunciadas. Por su parte, la región Sur marcó un descenso cercano al 22% en sus notificaciones parciales.

Un aspecto monitoreado de cerca por los infectólogos y las autoridades sanitarias es la distribución de la patología por franjas etarias. En la población de menores de 15 años se observó una leve reducción interanual en los registros de 2025, mientras que en el grupo de adolescentes de entre 15 y 19 años los contagios tuvieron un aumento superior al 6%.

Ante esta dinámica, la cartera sanitaria nacional actualizó las "Pautas técnicas de tuberculosis en Argentina" para acelerar la detección temprana mediante métodos moleculares e intensificar la distribución de insumos diagnósticos en las distintas jurisdicciones.

Qué es la tuberculosis y sus síntomas

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa provocada por el bacilo de Koch (Mycobacterium tuberculosis), una bacteria que ataca principalmente a los pulmones, aunque también puede alojarse en riñones, cerebro, columna vertebral y piel. Se transmite de persona a persona a través del aire, cuando una persona enferma tose, estornuda o habla sin protección.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Argentina de Infectología señalan que los síntomas más característicos incluyen:

Tos persistente por más de dos semanas, en ocasiones acompañada de esputo con sangre

Fiebre prolongada y sudoración nocturna

Cansancio, astenia y pérdida de peso sin causa aparente

Dolor torácico al respirar o toser

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¿Es mortal hoy la tuberculosis?

La tuberculosis es una enfermedad prevenible y curable si se detecta a tiempo y se completa el esquema terapéutico correspondiente. Sin embargo, sin el tratamiento adecuado puede resultar mortal. Según datos oficiales del Ministerio de Salud, en la Argentina se registra un fallecimiento cada siete horas por causas vinculadas a esta infección.

La mayor complicación en el abordaje de la patología radica en la tuberculosis farmacorresistente, que exige medicamentos de segunda línea y un seguimiento clínico más complejo. Hasta mediados de 2026, las autoridades sanitarias mantenían bajo tratamiento nominalizado a más de 500 pacientes con esquemas resistentes en el país, concentrando la mitad de estos casos en el territorio bonaerense y porteño.

Cómo prevenir la enfermedad

El control de la transmisión comunitaria requiere una combinación de medidas médicas, de autocuidado y de ventilación de ambientes. Especialistas en salud pública recomiendan adoptar las siguientes pautas de prevención: