Robbie Williams reveló una situación sobre envejecer que lo acompleja: "Se supone que debo tener cierta apariencia"

El cantante de "Angels", de 52 años, admitió que su aspecto actual requiere un poco de ayuda tras bastidores, al tiempo que habló de sus inseguridades sobre envejecer bajo la mirada del público.

Robbie Williams habló abiertamente sobre una situación estética de su persona que lo acompleja y le preocupa en relación a su imagen de estrella del pop .

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El cantante de "Angels", de 52 años, admitió que su aspecto actual requiere un poco de ayuda tras bastidores, al tiempo que habló de sus inseguridades sobre envejecer bajo la mirada del público .

En su aparición en un podcast el jueves, Robbie confesó que lo que parece ser una cabellera abundante en realidad se debe al uso de productos para peinar. "Se me está cayendo el pelo; ahora todo esto es polvo y maquillaje. ¿Puedes ver el polvo?" , bromeó.

Los polvos para el cabello se utilizan habitualmente para dar al cabello fino la apariencia de mayor volumen y textura, y Robbie admitió que cada vez depende más de ellos.

Cuando el presentador Steve Bracknall le aseguró que no se le veía el cuero cabelludo y le preguntó por qué le preocupaba tanto el tema, la antigua estrella de Take That explicó que su carrera le había hecho ser especialmente consciente de su apariencia.

"Soy una estrella del pop, a eso me dedico y se supone que debo tener cierta apariencia y cierto peinado", dijo.

Después de que Bracknall observara que parecía genuinamente preocupado por la posibilidad de perderlo, Robbie admitió que así era. "Sí, porque tengo polvo dentro, por eso se ve bien, pero está a punto de desaparecer", explicó.

Y el creador del éxito "Rock DJ" ya está contemplando una solución que parezca más permanente. —Estoy pensando en ponerme uno de esos sistemas capilares. ¿Los has visto? —preguntó.

Robbie y su salud mental

La conversación sobre su cabello surge después de que a principios de este mes Robbie revelara que le han diagnosticado "un poco de autismo" y admitiera que todavía lucha contra "pensamientos intrusivos".

El cantante ya había compartido que tiene TDAH , pero reveló que también padece un trastorno del espectro neurodesarrollador.