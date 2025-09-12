El Movistar Arena navegó en el tiempo para convertirse en un espacio musical de los 70s, 80s y 90s, al ritmo de Lionel Richie. El cantante, productor y compositor estadounidense de 76 años, regresó a nuestro país tras casi una década para presentar el tour “Say Hello to the Hits!”.
Lionel Richie en Argentina: noche de hits y su nueva canción con el público argentino
El cantante, productor y compositor estadounidense de 76 años, regresó a nuestro país tras casi una década para presentar el tour "Say Hello to the Hits!".
Con un paseo por canciones de Commodores, el grupo de soul-funk que lo llevó a la fama e industria mainstream hace 50 años, y por sus hits más destacados como solista, Richie encendió en una fiesta al barrio de Villa Crespo.
Bajo la producción de DF Entertainment, el setlist de 21 canciones compuesto por destacados temas como "Say You, Say Me", "Endless Love" y "We Are The World", transportó a un público adulto a esos momentos de juventud, baladas románticas y amor.
Lionel Richie en Argentina: noche de clásicos y la sorpresa del "Olé, olé, olé"
Más de 11 álbumes en solitario, famosos premios y récords, más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo que lo consagran como uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos, la inclusión en el Rock & Roll Hall Of Fame y el fenómeno que popularizó la balada pop-r&b romántica de los 80s. El tiempo pasa y las cosas cambian pero hay clásicos que nunca mueren.
"Overture" abrió la noche para continuar con "Hello" y "Running With The Night". Con una gracia y carisma indiscutido, Richie se desenvolvió en el escenario durante una hora y media con tres cambios de vestuario.
“Esa canción no es mía, hagámosla juntos. La voy a llamar Buenos Aires. Vamos 50 y 50”, bromeó el cantante tras escuchar el famoso "Olé, olé, olé, Lionel" del público, reiteradas veces. Esa cercanía se mantuvo de principio a fin realizando comentarios y chistes a sus seguidores y subiendo a una fan al escenario para firmarle el brazo para que se realice un tatuaje.
La fiesta se encendió al ritmo de "Brick House", "Fancy Dancer" y "Lady", junto a un grupo de cinco instrumentistas que elevaron el concierto en los momentos donde Richie tomaba una pausa o su voz requería un freno.
Las baladas y el momento romántico íntimo invadieron el estadio con los acordes de "Endless Love", la famosa canción junto a Diana Ross. "Say You, Say Me", conmovió a un público con su cuerpo presente, pero con su mente en los recuerdos del pasado. El final llegó con la icónica "We Are The World", el sencillo benéfico que coescribió en 1985 junto a Michael Jackson, y "All Night Long".
“Ojalá el resto del mundo supiera la diversión que hay al tocar acá”, expresó Richie, y ojalá que él sepa también la diversión del público argentino al verlo en vivo, aunque no hay dudas de que eso quedó más que claro.
Lionel Richie en Argentina
Tour: “Say Hello to the Hits!”
Duración: 1 hora y 30 minutos
Ubicación: Movistar Arena, CABA
Setlist: OVERTURE
HELLO
RUNNING WITH THE NIGHT
EASY - MY LOVE
PENNY LOVER
SELA
STUCK ON YOU
SAIL ON
YOU ARE
BRICK HOUSE
THREE TIMES A LADY
FANCY DANCER SWEET LOVE
LADY YOU BRING ME UP
TRULY
ENDLESS LOVE
DESTINY
DANCING ON THE CEILING
STILL
SAY YOU, SAY ME
WE ARE THE WORLD
ALL NIGHT LONG
