Skincare adolescente: de la tendencia de las redes a una nueva categoría de consumo

El mercado de la belleza proyecta crecimiento con el cuidado de la piel entre sus puntos principales. En los adolescentes se los debería ayudar a cuidar su piel de una manera más informada, simple y consciente.

El futuro del skincare adolescente debería ayudarlos a aprender a cuidar su piel de una manera más informada, simple y consciente.

La industria global de la belleza atraviesa una transformación que va mucho más allá de las tendencias. Según McKinsey , el mercado global de belleza proyecta un crecimiento cercano al 5% anual hacia 2030 , alcanzando los u$s590.000 millones, con el cuidado de la piel como uno de sus principales motores: representaría cerca del 40% del mercado.

El fenómeno también tiene una expresión concreta en nuestra región. América Latina se encuentra entre las regiones con mejores perspectivas de crecimiento para la industria, con proyecciones cercanas al 7%. En Argentina, según Mordor Intelligence , el mercado de belleza y cuidado personal fue estimado en u$s5.960 millones en 2025 y podría superar los u$s10.500 millones en 2031, con el canal online como uno de los de mayor crecimiento.

Pero detrás de estos números aparece un cambio de comportamiento que está abriendo una nueva oportunidad para la industria: los consumidores ingresan cada vez más temprano al mundo del skincare.

TikTok, Instagram, influencers y tutoriales transformaron las rutinas de cuidado facial en parte de la vida cotidiana de adolescentes y, cada vez más, preadolescentes. Algunas estimaciones ubican al mercado global de skincare para tweens en alrededor de u$s3.800 millones en 2025, con una proyección de crecimiento hasta superar los u$s8.000 millones hacia 2034.

El fenómeno presenta, sin embargo, una paradoja. Mientras los adolescentes se incorporan cada vez antes al universo del skincare, muchas veces lo hacen utilizando productos y rutinas desarrollados para adultos: sérums, exfoliantes, productos antiage y fórmulas con múltiples activos que no necesariamente responden a las necesidades de una piel que todavía está atravesando un proceso de desarrollo.

La llamada cosmeticorexia puso nombre a una preocupación que comienza a instalarse en distintos mercados: la exposición cada vez más temprana a estándares de belleza y a rutinas cosméticas complejas, con el consecuente impacto en la autoestima. El desafío no debería ser alejar a los adolescentes del skincare, sino ayudarlos a construir una relación saludable y consciente con el cuidado de su piel.

Mientras los adolescentes se incorporan cada vez antes al universo del skincare, muchas veces lo hacen utilizando productos y rutinas desarrollados para adultos.

La industria ya comienza a responder a esta oportunidad. Marcas como INDU en el Reino Unido que llegó al mercado en 2023 y Sincerely Yours en Estados Unidos con fórmulas y propuestas específicamente dirigidas a adolescentes La aparición de nuevas marcas especializadas en ambos mercados es una señal de que el fenómeno comienza a consolidarse como una categoría propia.

En Argentina, esa oportunidad dio origen a SkinJoy, la línea de skincare adolescente de Grow&Glow Cosmetics, desarrollada con el respaldo de Fithoplasma S.A., una empresa familiar líder en el mercado local con más de tres décadas de trayectoria en el desarrollo y fabricación de productos para el cuidado personal y la belleza.

La decisión tuvo también un disparador personal: soy mamá de una hija preadolescente y comencé a observar muy de cerca la relación de las nuevas generaciones con la belleza y el skincare. La preocupación por el acceso cada vez más temprano a productos desarrollados para adultos me llevó a preguntarme si era posible construir una propuesta diferente. Fue así que después de 20 años de experiencia en la industria de consumo masivo liderando áreas de Calidad, Desarrollo de Producto y Regulatorios en empresas multinacionales del sector alimenticio, decidí dar el salto del mundo corporativo al emprendedor.

Así nació SkinJoy: desde la convicción de que la piel adolescente no necesita una versión reducida de una rutina adulta, sino productos desarrollados considerando las características y necesidades de esta etapa.

La propuesta se basa en las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Dermatología, que busca simplificar el cuidado —limpiar, hidratar y proteger— y alejarse de la lógica de acumular productos y activos innecesarios. Pero también incorpora una dimensión educativa: ayudar a que los adolescentes entiendan qué necesita su piel y construyan hábitos saludables que puedan acompañarlos hacia la adultez.

Mientras Estados Unidos y Europa comienzan a ver el surgimiento de marcas especializadas, el mercado local también tiene la oportunidad de desarrollar una oferta propia y adaptada a las nuevas generaciones. Más que una moda impulsada por las redes sociales, el skincare adolescente podría estar marcando el nacimiento de una nueva categoría de consumo.

El futuro del skincare adolescente no debería consistir en lograr que los jóvenes consuman más productos, sino en ayudarlos a aprender a cuidar su piel de una manera más informada, simple y consciente.

María Soledad Abdala, Founder & CEO, Grow&Glow Cosmetics