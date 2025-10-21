Llega a los cines "Good Boy": el terror visto desde los ojos de un perro Por Matias Reynoso







La película debutó en el festival SXSW en marzo de 2025, recibiendo aplausos y destacando por su originalidad.

Good Boy, la película de terror protagonizada por un perro, llega a los cines.

Muchas veces se habla de qué la actualidad del cine está dominado por películas de superhéroes (que ya no son lo exitosas que eran), secuelas, remakes y adaptaciones de historias que ya tuvieron éxito en otros medios. Es una realidad, pero también es cierto que aún hay espacio para la originalidad y ese espacio curiosamente se da mayormente dentro del género terror.

Películas recientes como La Sustancia, Sinners y Pearl, o incluso ya desde hace unos años Hereditary, Midsommar, The Witch y Get Out pueden dar cuenta de un enfoque alternativo en el cine.

El terror no es solo una sucesión de sustos (al menos no en lo que respecta a su mejor versión) es un espacio para la innovación. En el caso de Good Boy, que llega este jueves a los cines argentinos, podemos ver algo distinto, algo innovador. La película dirigida por Ben Leonberg (su opera prima), ha sorprendido tras su estreno en festivales internacionales por su propuesta única: una historia sobrenatural contada desde la perspectiva de un perro.

De qué trata Good Boy La cinta sigue a Indy, un perro que comienza a percibir presencias sobrenaturales en una vieja casa rural donde vive con su dueño, Todd (Shane Jensen). Tras una tragedia familiar, Todd se muda junto a Indy a la que fue la casa de su abuelo, una casa aislada en medio del campo. Allí, el perro detecta señales que su dueño no puede percibir. Sin poder comunicarse con palabras, el perro deberá enfrentarse a fuerzas malignas para proteger a su dueño.

Si bien se trata de una historia de pocas palabras y con algunas fallas, la proeza visual de poder transmitir genuinamente lo que el perro esta sintiendo y viviendo es digno de aplaudir. Realmente la actuación de Indy traspasa la pantalla y sostiene la película.

Es sabido que los animales tienen un gancho especial en el cine, de hecho, tras conocerse el tráiler de la película algo que preocupó sobremanera al público era saber si el perro de raza retriever de Nueva Escocia sobrevivía o no. Obviamente eso es importante, pero no lo más importante de todo. Con aciertos y errores, Good Boy propone algo distinto resignificando algunos tropos clásicos del terror. Tráiler Good Boy La inspiración detrás de Good Boy La idea surgió después de que Leonberg revisará la película Poltergeist, donde el perro detecta lo paranormal antes que los humanos: “Es un cliché en muchas películas que el perro sabe que algo pasa antes que la familia, y pensé: ‘Alguien debería hacer una película de terror desde la perspectiva del perro’.” El cineasta (y dueño de Indy) dejó claro que quería reacciones 100 % naturales: “Esto no es Air Bud ni Lassie, donde el perro siempre está feliz y actúa por comida. Mi meta era que Indy se comportara como un perro real, sin voz en off ni pensamiento abstracto, solo instinto y reacción.” Good Boy llega a los cines el 23 de octubre. Dirige Ben Leonberg. Reparto: Indy (el perro), Shane Jensen, Arielle Friedman, Larry Fessenden, Stuart Rudin y Anya Krawcheck. Distribuye: BF Paris.

