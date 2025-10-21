"Nuestra Tierra" de Lucrecia Martel ganó el premio a "Mejor Película" en el Festival de Cine de Londres







El jurado del festival destacó el rigor periodístico y cinematográfico de la directora al contar los hechos que rodearon el asesinato del líder chuschagastano Javier Chocobar en la provincia de Tucumán, en 2009.

Lo nuevo de Lucrecia Martel obtuvo el premio a "Mejor película" en Londres.

Nuestra tierra, la película dirigida por la reconocida cineasta argentina, Lucrecia Martel, ganó el premio a mejor película en la competencia oficial del Festival de Cine de Londres.

Con su primer largometraje documental, Martel logró combinar ambición artística y compromiso político en una “audaz y hermosa reflexión” sobre la muerte y el legado del activista indígena Javier Chocobar, destacó el jurado del festival en un comunicado.

“Con una profunda empatía y un extraordinario rigor periodístico y cinematográfico, la directora Lucrecia Martel se mete de lleno en los hechos que rodearon el asesinato, en 2009, del líder chuschagastano Javier Chocobar, en la provincia de Tucumán”, señaló el texto oficial.

El jurado valoró que la película “presenta un retrato de —y para— una comunidad indígena, devolviéndoles parte de la justicia que los tribunales les negaron durante tantos años”.

“En una edición con un nivel altísimo de competencia, nos enorgullece reconocer este trabajo único”, añadieron.

Además, el London Film Festival (LFF) otorgó el premio Sutherland a la mejor ópera prima a la directora keniana Vincho Nchogu por su documental One woman, one bra (Una mujer, un corpiño), que narra la lucha de una mujer por conservar sus tierras ancestrales. De qué trata Nuestra Tierra de Lucrecia Martel El documental narra cómo, en 2009, un hombre y dos cómplices intentaron desalojar a miembros de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de la Argentina. Armados y reclamando la propiedad de la tierra, asesinaron al líder comunitario Javier Chocobar. El asesinato fue captado en video y, a pesar de las protestas, pasaron nueve años antes de que se abrieran los procedimientos judiciales en 2018. Durante todo ese tiempo, los asesinos permanecieron libres. Se trata de una coproducción entre Argentina, Estados Unidos, México, Francia, Países Bajos y Dinamarca. Y con un guion de la mano de Lucrecia Martel con María Alché -quienes ya trabajaron juntas en La Niña Santa (2004)-.

