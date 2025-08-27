Llega a los cines "Los Roses": Olivia Colman y Benedict Cumberbatch en un matrimonio de lenguas filosas

Este jueves llega a los cines Los Roses , la película dirigida por Jay Roach y escrita por Tony McNamara que reimagina y actualiza la novela de 1981 "The War of Roses" escrita por Warren Adler.

El film está protagonizado por Olivia Colman y Benedict Cumberbatch como el matrimonio idílico que irá poco a poco cayendo en un espiral de cinismo y violencia.

En un tono más cercano a la comedia ligera, esta nueva adaptación se diferencia de la adaptación cinematográfica de 1989, la cual es mucho más oscura y física en cuanto a su humor. La guerra de los Roses fue protagonizada por Michael Douglas y Kathleen Turner y dirigida por Danny DeVito , quien también coprotagonizó la película.

La sinopsis indica que Theo (Cumberbatch) es un arquitecto ambicioso, obsesionado con el diseño y la perfección. Ivy (Colman) es una chef talentosa que ha construido su carrera desde cero, con una pasión admirable por la cocina. Se conocieron azarosamente y rápidamente se enamoraron. Tras casarse y tener dos hijos, se mudan a la costa oeste de Estados Unidos, donde Theo está a punto de consagrarse con su última obra maestra -un museo náutico de alto perfil en San Francisco- y Ivy abre su propio restaurante de mariscos. Pero su dinámica, marcada por la admiración mutua y la competencia silenciosa, comienza a fracturarse cuando el proyecto arquitectónico de Theo colapsa literalmente, mientras que Ivy alcanza un nuevo nivel de éxito profesional. Lo que comienza como sarcasmo elegante se convierte en ataques despiadados, y el lenguaje del amor se transforma en un campo de batalla.

Si hay algo que diferencia sobremanera Los Roses de la adaptación de 1989 (ya que las comparaciones son inevitables) es que vemos mucho más tiempo dedicado a mostrar esta relación a través del tiempo. El matrimonio, la paternidad, el éxito empresarial y el repentino fracaso para él, y el fracaso empresarial y el repentino éxito para ella. Todo esto deja un espacio más acotado para el inevitable momento donde la violencia se apodera del historia.

Una tormenta es el punta pie inicial para que los roles en el matrimonio cambien y a partir de allí será una lento pero constante camino donde los egoísmos e individualismos surjan cada ves más. Sus protagonistas son claves para que la película funcione. El acento inglés de Colman y Cumberbatch le pone el toque a los diálogos filosos, al humor sarcástico pero también a los momentos de amor en la pareja.

Los Roses llega a los cines el jueves 28 de agosto. Dirige Jay Roach a partir del guión de Tony McNamara. Elenco: Olivia Colman y Benedict Cumberbatch, Andy Samberg, Allison Janney, Belinda Bromilow, Ncuti Gatwa, Sunita Mani, Zoë Chao, Jamie Demetriou, y Kate McKinnon. Basada en la novela "The War of Roses" de Warren Adler.