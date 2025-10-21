El Festival de Sundance anunció un homenaje a Robert Redford y proyecciones de aniversario para su edición 2026

Los organizadores de Sundance revelaron el martes la primera ronda de detalles de la programación para la edición de 2026, que se celebrará del 22 de enero al 1 de febrero.

La última edición del Festival de Sundance en Park City (Utah) incluirá un homenaje a su fundador, el fallecido Robert Redford , así como proyecciones de aniversario de películas que ayudaron a poner al festival independiente en el mapa.

Los organizadores de Sundance revelaron el martes la primera ronda de detalles de la programación para la edición de 2026, que se celebrará del 22 de enero al 1 de febrero . Este será el último año que se celebre en Park City antes de que el festival se traslade a Boulder, Colorado, en 2027.

El festival del próximo año servirá como un "significativo homenaje a Robert Redford y su visión que ha inspirado a generaciones de artistas y redefinido el cine en todo el mundo", dijo Sundance en un comunicado de prensa. Redford, un protagonista convertido en director ganador del Oscar, murió en septiembre a los 89 años. En su honor, Sundance presentará una proyección conmemorativa de Downhill Racer de 1969, la primera película independiente de Redford y un proyecto apasionante que sirvió como catalizador para crear el Instituto Sundance y el Festival de Cine .

Luego, durante el festival, habrá reuniones que incluyen el evento "Celebrando el Instituto Sundance: Un tributo al fundador Robert Redford", el evento de celebración de Salt Lake City y el brunch de directores en Sundance Mountain Resort, donde se reunirán los cineastas de 2026.

“Este será un año especialmente conmovedor para nosotros, ya que reflexionamos sobre la visión de nuestro difunto fundador, Robert

Redford, quien redefinió el cine y brindó un hogar a generaciones de artistas al crear el Instituto Sundance”, afirma Eugene Hernandez, director del Festival de Cine de Sundance . “Estamos deseando honrar la trayectoria del festival en Park City y el legado de Robert Redford. Su intrépido apoyo a la integridad artística y la asunción de riesgos es fundamental en el trabajo que seguimos realizando, y el Festival de 2026 será una celebración de esa importante misión”.

Películas que serán parte del edición 2026 del Festival de Sundance

Del 27 al 30 de enero se llevará a cabo un programa de legado, dedicado a los favoritos de festivales anteriores. El programa incluye Little Miss Sunshine (con una nueva restauración digital), así como Saw de James Wan, House Party de Reginald Hudlin, Half Nelson de Ryan Fleck, el documental American Dream de Barbara Kopple y Humpday del difunto Lynn Shelton.

Park City Legacy films include: "American Dream" (35th Anniversary) "Downhill Racer" (in honor of Robert Redford) "Half Nelson" (20th Anniversary) "House Party" "Humpday" "Little Miss Sunshine" (20th Anniversary) "Mysterious Skin" "Saw"

A finales de este año se anunciará una lista completa de estrenos mundiales.

“El programa anunciado hoy tiene un significado especial, ya que conmemoramos y honramos el festival de este año en Utah y marca el comienzo de una amplia gama de proyectos que se revelarán en las próximas semanas”, declaró Kim Yutani, directora de programación de Sundance. “Este próximo enero, esperamos recibir a nuestra comunidad de exalumnos, artistas, profesionales de la industria, personal y voluntarios con profundos vínculos con el festival en Utah, quienes se reunirán para celebrar un lugar tan significativo para todos nosotros”.