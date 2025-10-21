Netflix obtuvo los derechos "Catán" y ya prepara películas y series basadas en el popular juego de mesa







Klaus Teuber lanzó originalmente "Catán" en 1995 bajo el nombre de "Los Colonos de Catán". Desde entonces, el juego se ha convertido en un fenómeno, con más de 45 millones de copias vendidas en todo el mundo.

El juego creado en 1995 llegará al streaming.

Netflix confirmó que está desarrollando proyectos basados en el popular juego de mesa Catán, tanto para cine como para televisión, con y sin guion, además de acción real y animación.

Todos los proyectos serán producidos por Darren Kyman, de la editor de juegos asmodee; Pete Fenlon, de Catan Studios (un estudio de asmodee); y Guido y Benjamin Teuber, hijos de Klaus Teuber, inventor de Catán. Roy Lee, de Vertigo Entertainment, también será productor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/netflix/status/1980661609077915834&partner=&hide_thread=false Hold on to your sheep. The world of CATAN, based on Klaus Teuber's beloved board game, is coming to Netflix.



The world at the heart of this global phenomenon will be brought to life for the first time across film, series, and unscripted — including live-action and animation. pic.twitter.com/m3YPOYyFWk — Netflix (@netflix) October 21, 2025 "Millones de personas disfrutan de 'Catán' desde su creación y, para muchos, sigue siendo una puerta de entrada a los juegos de mesa modernos. Me entusiasma ver cómo el juego se expande a un público más amplio que descubrirá la riqueza de su universo; me parece emocionante para el futuro de la marca", declaró Thomas Koegler, director ejecutivo de asmodee. "También demuestra que los juegos de mesa forman parte de la cultura pop y son una forma de entretenimiento popular en todos los hogares, y estoy encantado de continuar la colaboración de asmodee con Netflix".

De qué trata el juego de mesa Catán Klaus Teuber lanzó originalmente "Catán" en 1995 bajo el nombre de "Los Colonos de Catán". Desde entonces, el juego se ha convertido en un fenómeno, con más de 45 millones de copias vendidas en todo el mundo y traducido a más de 40 idiomas. En el juego, los jugadores llegan a la isla ficticia de Catán, donde deben adquirir recursos y expandir sus asentamientos, obteniendo puntos de victoria para ganar.

Netflix está desarrollando o ya ha lanzado varios proyectos basados en videojuegos y juegos de mesa. Anteriormente, la plataforma emitió la aclamada serie animada Arcane, basada en League of Legends, así como una adaptación animada de Castlevania. Recientemente, Netflix anunció el encargo de una versión en serie de Assassin's Creed y un reality de competición Monopoly.

