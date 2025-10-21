Netflix confirmó que está desarrollando proyectos basados en el popular juego de mesa Catán, tanto para cine como para televisión, con y sin guion, además de acción real y animación.
Netflix obtuvo los derechos "Catán" y ya prepara películas y series basadas en el popular juego de mesa
Todos los proyectos serán producidos por Darren Kyman, de la editor de juegos asmodee; Pete Fenlon, de Catan Studios (un estudio de asmodee); y Guido y Benjamin Teuber, hijos de Klaus Teuber, inventor de Catán. Roy Lee, de Vertigo Entertainment, también será productor.
"Millones de personas disfrutan de 'Catán' desde su creación y, para muchos, sigue siendo una puerta de entrada a los juegos de mesa modernos. Me entusiasma ver cómo el juego se expande a un público más amplio que descubrirá la riqueza de su universo; me parece emocionante para el futuro de la marca", declaró Thomas Koegler, director ejecutivo de asmodee. "También demuestra que los juegos de mesa forman parte de la cultura pop y son una forma de entretenimiento popular en todos los hogares, y estoy encantado de continuar la colaboración de asmodee con Netflix".
De qué trata el juego de mesa Catán
Klaus Teuber lanzó originalmente "Catán" en 1995 bajo el nombre de "Los Colonos de Catán". Desde entonces, el juego se ha convertido en un fenómeno, con más de 45 millones de copias vendidas en todo el mundo y traducido a más de 40 idiomas. En el juego, los jugadores llegan a la isla ficticia de Catán, donde deben adquirir recursos y expandir sus asentamientos, obteniendo puntos de victoria para ganar.
Netflix está desarrollando o ya ha lanzado varios proyectos basados en videojuegos y juegos de mesa. Anteriormente, la plataforma emitió la aclamada serie animada Arcane, basada en League of Legends, así como una adaptación animada de Castlevania. Recientemente, Netflix anunció el encargo de una versión en serie de Assassin's Creed y un reality de competición Monopoly.
