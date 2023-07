Lollapalooza Argentina 2024: Early Bird y Preventa 1 agotadas en tiempo récord

Lo que sucede en #LollaAR es único: 3 días con shows de los mejores artistas de Argentina y del mundo, consagrados y para descubrir, en 5 escenarios con variedad y calidad para que todos disfruten, sideshows que complementan ese fin de semana para los que siempre quieren más cuando de música se trata, diferentes expresiones artísticas, shows y actividades infantiles, una oferta gastronómica diversa que celebra platos de todo el mundo, una locación de ensueño… La confirmación de #LollaAR 2024 es una verdadera alegría para todos los que han pasado por la experiencia del festival y para quienes sueñan con hacerlo por primera vez.

Desde que se realizó la primera edición local del festival creado por Perry Farrell, han pasado más de 750 artistas por los escenarios de #LollaAR:

Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, Billie Eilish, The Weeknd, Drake, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Martin Garrix, Rosalía, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire y muchos más.