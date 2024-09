Lollapalooza Argentina 2025 line up confirmado: Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, TOOL y más

Entre los headliners, será la primera vez en suelo argentino de tres artistas. La noticia de la primera y muy esperada visita de la estrella indiscutida Olivia Rodrigo al país sin dudas sacudirá la escena: la base de fans que tiene por estas latitudes es verdaderamente masiva. También será la primera vez que se presenten en Argentina Justin Timberlake , verdadero príncipe del pop de los 2000 a esta parte, y TOOL , fenómeno metal surgido en los 90’. La cumbre pop se corona con el regreso de Shawn Mendes y su combinación con el folk que cosecha fanáticos en todo el mundo, y Alanis Morissette –que no viene desde 2009– para traer su colección de hits dosmileros que siguen marcando generaciones. RUFUS DU SOL, los australianos que son un boom de dance alternativo, y Tan Bionica , por primera vez como banda en el festival donde Chano anunció la gira de despedida con la que no paran de batir récords, completan la lista de headliners.

Fiel a su costumbre de celebrar la diversidad en todos los sentidos, el festival volverá a desplegar un abanico completo de géneros para garantizar el disfrute de varias generaciones, combinando clásicos y nuevos talentos. Para los amantes del pop, además los impresionantes headliners que son parte de la historia del pop, #LollaAR reunirá artistas para conocer el derrotero actual del género: el estadounidense Benson Boone, la estrella en ascenso Tate McRae, los hit-makers Foster The People, Teddy Swims y su fusión con el soul, los embajadores del indie pop The Marias, Girl in Red, la noruega embajadora del bedroom pop que estuvo de gira con Taylor Swift, o el inglés de origen chipriota Artemas.