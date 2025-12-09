Lollapalooza Argentina confirmó los sideshows de su edición 2026 + Seguir en









Son fechas únicas para ver a artistas internacionales que forman parte del lineup del festival en espacios reducidos y con shows que muchas veces toman un rumbo distinto al del festival.

DJO, Men I Trust y Royel Otis son algunos de los artistas que tendran su sideshow.

La cuenta regresiva para Lollapalooza 2026 ya comenzó, y luego de la excelente repercusión del lineup de onceava edición en Argentina, crecían las expectativas por los esperados sideshows, una de las tradiciones más celebradas del festival. En medio de la fiesta masiva que se vive en el Hipódromo de San Isidro, estos recitales satélite ofrecen una experiencia alternativa: más cercana, más cruda, más directa.

Son fechas únicas para ver a artistas internacionales que forman parte del lineup de #LollaAR en espacios reducidos y con shows que muchas veces toman un rumbo distinto al del festival. Otra energía, otra atmósfera, el mismo talento.

Cuáles son los sideshows del Lollapalooza Argentina 2026 Este año, la propuesta incluye seis artistas que representan lo mejor del presente y futuro de la música global. El miércoles 11 de marzo la acción despegará junto a DJO —el proyecto musical de Joe Keery, actor de Stranger Things— en el Teatro Vorterix, con su propuesta a pura psicodelia moderna. El jueves 12 de marzo será una jornada poderosa para entrar en calor con dos shows simultáneos: Royel Otis desplegará su indie-pop contagioso en Niceto Club y TV Girl llevará su pop lo-fi y dreampop de culto al Teatro Vorterix.

La semana siguiente al finde en el Hipódromo, todavía quedarán muchas emociones por vivir con un poco más de Lollapalooza: el lunes 16 de marzo, el nuevo it-boy del pop Ruel llevará su sonido luminoso al Teatro Vorterix, mientras que la reconocida banda canadiense Men I Trust hará vibrar a Niceto Club con su elegante dream pop. Por último, para cerrar otra edición a lo grande, el británico Blood Orange tendrá su recital en formato más íntimo el martes 17 de marzo en el Teatro Vorterix en lo que promete ser una noche muy requerida para vivir su magia de R&B experimental e indie más de cerca.

LOLLA SIDE SHOWS_GRAL_FEED Cada una de estas fechas es una oportunidad distinta para conectar con la música desde otro lugar: sin pantallas gigantes, sin multitudes inmensas, con los artistas a solo metros de distancia. Un plan perfecto para extender la energía del festival más allá del predio, y hacer que marzo se convierta en un mes inolvidable para la música en Buenos Aires.

Cómo y dónde conseguir las entradas para los sideshows del Lollapalooza Argentina 2026 Los tickets para cada uno de estos shows estarán disponibles únicamente a través de allaccess.com.ar desde el 10 de diciembre en preventa Lolla Fam (que comenzará a las 10:00 horas) y preventa exclusiva para clientes Santander American Express en 6 cuotas sin interés (también el 10 de diciembre, pero comenzando a las 13:00 horas). La venta general con todos los medios de pago comenzará el 11 de diciembre a las 13:00 horas.

