1 de octubre 2025 - 12:34

Line Up de Lollapalooza Argentina 2026: cómo y dónde conseguir las entradas

El festival en San Isidro presentará a Tyler, The Creator, Lorde, Sabrina Carpenter y Deftones, con una programación diversa para cada día.

El Hipódromo de San Isidro volverá a ser el epicentro de la música en marzo con tres días a puro Lollapalooza.

Lollapalooza Argentina anunció su lineup por día para 2026, revelando más de 100 artistas de todo el mundo que participarán del festival los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Cada jornada promete una experiencia completa, con propuestas que cruzan géneros, generaciones y fronteras, consolidando al festival como un megafestival único en el país.

Qué artistas tocarán en el Lollapalooza Argentina 2025 día por día: el line up

Luego del impactante anuncio de los 10 headliners con el que Lollapalooza dará inicio a su segunda década en Argentina, el megafestival comparte el detalle de los shows que habrá en cada día de su próxima edición.

El viernes 13 de marzo abrirá con Tyler, The Creator, acompañado de la reina del pop Lorde y el enérgico punk de Turnstile. La electrónica tendrá su momento con Peggy Gou, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U y DJO, mientras que el pop latino estará representado por Danny Ocean. Los descubrimientos internacionales como Royel Otis, Judeline y Balu Brigada, junto a artistas locales como Guitarricadelafuente, Zell y Militantes del Clímax, completarán una jornada inaugural potente y diversa.

El sábado 14 traerá el debut en Argentina de Chappell Roan y un show cargado de energía electrónica de Skrillex. Las baladas de Lewis Capaldi, el rap de Paulo Londra, y la fuerza del pop de Addison Rae, Marina y Aitana garantizan emociones para todos los públicos. La jornada incluirá también artistas nacionales como Soledad, Six Sex, Nasa Histoires y 2hollis, sumando descubrimientos y propuestas en ascenso.

El domingo 15 cerrará el festival con Sabrina Carpenter como headliner y la potencia del metal de Deftones. El rap tendrá presencia con Doechii, mientras la electrónica será liderada por Kygo, Ben Böhmer y BUNT., además de DJ horsegiirL. Para los fanáticos del rock, regresan Interpol, Ratones Paranoicos y Massacre, junto con artistas emergentes como 143Leti, Félix Vestre y RYAN. La jornada promete una experiencia musical completa, con géneros que van del pop al punk, pasando por el house y el bedroom pop, consolidando un cierre épico del megafestival.

Lollapalooza Argentina 2026: cuándo y dónde conseguir las entradas

Los tickets diarios ya están a la venta en Preventa 1 desde $165.000 + SC, con opción de pago en hasta 6 cuotas sin interés de $27.500 + SC usando tarjetas Santander American Express exclusivamente en allaccess.com.ar.

Los abonos 3 Day Pass se encuentran disponibles en Preventa 5 desde $375.000 + SC, ofreciendo acceso completo a los tres días del festival. Con esta modalidad, los fanáticos pueden asegurarse de vivir la experiencia completa de #LollaAR 2026 y disfrutar de todos los headliners y artistas en ascenso que se presentarán en San Isidro.

