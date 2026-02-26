MotoGP: inicia la temporada con los argentinos Perrone y Morelli en el Moto 3 + Seguir en









Una nueva temporada de MotoGP comenzará este jueves por la noche cuando inicien las prácticas libres del GP de Tailandia. Los argentinos Máximo Perrone y Marco Morelli (ambos de KTM) se ilusionan en la categoría Moto 3.

MotoGP: inicia la temporada con los argentinos Perrone y Morelli en el Moto 3

Una nueva temporada de MotoGP 2026 comenzará este jueves por la noche con las prácticas libres del Gran Premio de Tailandia, primera cita del calendario. Mientras Marc Márquez intentará alcanzar una marca histórica en la categoría reina, los argentinos Máximo Perrone y Marco Morelli renovarán la ilusión en Moto3.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En lo que respecta a la categoría reina del motociclismo, el español Marc Márquez (Ducati) intentará repetir lo hecho el año pasado, en el que tuvo una de las temporadas más dominantes de la historia para quedarse con su séptimo título en la categoría e igualar la marca de la leyenda italiana Valentino Rossi.

En caso de consagrarse nuevamente, Márquez, de solo 33 años, igualará al máximo ganador de la categoría, que es el italiano Giacomo Agostini. Sus otros títulos, además de aquel del año pasado, se dieron en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019.

A su vez, en Moto 3 habrá doble ilusión para la Argentina gracias a las participaciones de Perrone y Morelli.

image Perrone viene de tener un increíble 2025, en el que terminó 10° con 134 puntos e incluso consiguió muy buenos resultados, como los podios en Países Bajos y Hungría.

Morelli, por su parte, terminó 24° con 18 puntos, aunque esto se explica por el lado de que disputó pocos Grandes Premios (sumó en 5 de 8). El cronograma de Perrone y Morelli en Moto 3 (hora de Argentina) Jueves 26/2: Práctica libre a las 23 Viernes 27/2: Práctica 1 a las 2:15

Práctica 2 a las 22:40 Sábado 28/2: Qualy 1 a las 2:45

Qualy 2 a las 3:10 Domingo: Carrera a las 2

Temas MotoGP

Automovilismo