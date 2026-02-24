Emmanuel Horvilleur presenta "Mi años gótico" en Buenos Aires: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









Este show será la oportunidad para celebrar la música que ha sido parte de nuestras vidas y explorar nuevos sonidos y experiencias.

Horvilleur vuelve a presentarse en Buenos Aires.

Emmanuel Horvilleur llega al C Art Media para presentar su nuevo álbum, "Mi años gótico". El show será el 15 de agosto con un repertorio totalmente renovado y nuevas versiones de sus canciones más conocidas.

Horvilleur siempre se reinventa en cada etapa de su carrera. Sus lanzamientos y sus presentaciones en vivo siempre han sido muestra de ello.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Emmanuel Horvilleur en el C Art Media Las entradas para la presentación de "Mi año gótico" ya están disponibles en Passline.

image "Mi año Gótico" posee una estética cuidada y un sonido que combina elegancia, frescura y riesgo. Tiene colaboraciones de lujo como Ale Sergi, Javiera Mena, Fito Páez y Julián Kartun.

Desde el lanzamiento de este nuevo disco (noviembre 2025, su último álbum, el octavo en su carrera, Horvilleur ha continuado dejando su marca en la escena musical argentina. Su legado incluye memorables presentaciones como su show sold out en el legendario estadio Obras, así como giras por todo el país y participaciones destacadas en diversos festivales de renombre.

