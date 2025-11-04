Disney+ presentó el tráiler y confirmó la fecha de estreno de la película "Una Navidad Muy Jonas Brothers"







En la película, Kevin, Joe y Nick Jonas enfrentan una serie de obstáculos cada vez mayores mientras intentan llegar de Londres a Nueva York a tiempo para pasar la Navidad con sus familias.

Los Jonas Brothers llegan a Disney+ con una película navideña.

Disney+ presentó el tráiler y confirmó la fecha de estreno de la película Una Navidad Muy Jonas Brothers. Kevin, Joe y Nick Jonas, protagonizan la película como ellos mismos. La cinta llega el 14 de noviembre a la plataforma de streaming.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De Disney Branded Television y 20th Television, la festiva película cuenta con un elenco invitado estelar que incluye a Billie Lourd (como Cassidy), Laverne Cox (como Stacy), KJ Apa (como Gene), Andrew Barth Feldman (como Ethan), Andrea Martin (como Deb), Kenny G (como él mismo) y Justin Tranter (como él mismo), con Randall Park (como Brad), Jesse Tyler Ferguson (como Santa Claus) y Chloe Benne (como Lucy).

De qué trata Una Navidad Muy Jonas Brothers En la película, Kevin, Joe y Nick Jonas enfrentan una serie de obstáculos cada vez mayores mientras intentan llegar de Londres a Nueva York a tiempo para pasar la Navidad con sus familias.

Una Navidad Muy Jonas Brothers _ Tráiler Subtitulado _ Disney+ El tráiler también incluye el primer sencillo de la película, “Coming Home This Christmas” junto a Kenny G, ya disponible en Spotify, Amazon Music, Apple Music y YouTube Music.

La banda sonora original de UNA NAVIDAD MUY JONAS BROTHERS, de Hollywood Records/Republic Records y con Justin Tranter como productor musical ejecutivo, ya está disponible para pre-guardarla en Apple y Amazon Music.

El álbum incluye siete nuevas canciones y tres temas adicionales: “Like It’s Christmas” (Versión en vivo) “Best Night” “Coming Home This Christmas” (junto a Kenny G) “Home Alone” “Feel Something” “Remember When” “Better Off Alone” “Time” “Sucker” (Versión en vivo) “Like It’s Christmas” (Versión de estudio) Producida por Kevin, Joe y Nick Jonas, junto a los guionistas Isaac Aptaker y Elizabeth Berger (“I Want You Back,” “This Is Us,” “Love, Simon”), Adam Fishbach, Spencer Berman y Scott Morgan. Dirigida por la ganadora del Emmy y del Oscar Jessica Yu (“Quiz Lady,” “This Is Us”). La música original está a cargo del productor musical ejecutivo y nominado al GRAMMY Justin Tranter. La película es una producción de 20th Television, parte de Disney Television Studios.

Temas Disney

Películas