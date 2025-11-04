SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
4 de noviembre 2025 - 11:13

Disney+ presentó el tráiler y confirmó la fecha de estreno de la película "Una Navidad Muy Jonas Brothers"

En la película, Kevin, Joe y Nick Jonas enfrentan una serie de obstáculos cada vez mayores mientras intentan llegar de Londres a Nueva York a tiempo para pasar la Navidad con sus familias.

Los Jonas Brothers llegan a Disney+ con una película navideña.

Los Jonas Brothers llegan a Disney+ con una película navideña.

Disney+ presentó el tráiler y confirmó la fecha de estreno de la película Una Navidad Muy Jonas Brothers. Kevin, Joe y Nick Jonas, protagonizan la película como ellos mismos. La cinta llega el 14 de noviembre a la plataforma de streaming.

De Disney Branded Television y 20th Television, la festiva película cuenta con un elenco invitado estelar que incluye a Billie Lourd (como Cassidy), Laverne Cox (como Stacy), KJ Apa (como Gene), Andrew Barth Feldman (como Ethan), Andrea Martin (como Deb), Kenny G (como él mismo) y Justin Tranter (como él mismo), con Randall Park (como Brad), Jesse Tyler Ferguson (como Santa Claus) y Chloe Benne (como Lucy).

Informate más

De qué trata Una Navidad Muy Jonas Brothers

En la película, Kevin, Joe y Nick Jonas enfrentan una serie de obstáculos cada vez mayores mientras intentan llegar de Londres a Nueva York a tiempo para pasar la Navidad con sus familias.

Una Navidad Muy Jonas Brothers _ Tráiler Subtitulado _ Disney+

El tráiler también incluye el primer sencillo de la película, “Coming Home This Christmas” junto a Kenny G, ya disponible en Spotify, Amazon Music, Apple Music y YouTube Music.

La banda sonora original de UNA NAVIDAD MUY JONAS BROTHERS, de Hollywood Records/Republic Records y con Justin Tranter como productor musical ejecutivo, ya está disponible para pre-guardarla en Apple y Amazon Music.

El álbum incluye siete nuevas canciones y tres temas adicionales:

  1. “Like It’s Christmas” (Versión en vivo)
  2. “Best Night”
  3. “Coming Home This Christmas” (junto a Kenny G)
  4. “Home Alone”
  5. “Feel Something”
  6. “Remember When”
  7. “Better Off Alone”
  8. “Time”
  9. “Sucker” (Versión en vivo)
  10. “Like It’s Christmas” (Versión de estudio)

Producida por Kevin, Joe y Nick Jonas, junto a los guionistas Isaac Aptaker y Elizabeth Berger (“I Want You Back,” “This Is Us,” “Love, Simon”), Adam Fishbach, Spencer Berman y Scott Morgan. Dirigida por la ganadora del Emmy y del Oscar Jessica Yu (“Quiz Lady,” “This Is Us”). La música original está a cargo del productor musical ejecutivo y nominado al GRAMMY Justin Tranter. La película es una producción de 20th Television, parte de Disney Television Studios.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias