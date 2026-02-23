Echo & the Bunnymen llega nuevamente a Buenos Aires: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









En 2026, Echo & the Bunnymen emprende la gira “More Songs to Learn & Sing”, bautizada en honor al emblemático recopilatorio de su carrera que abarca décadas de himnos post-punk y rock alternativo.

La banda llega al C Art Media en abril.

La banda británica Echo & the Bunnymen llega a Buenos Aires con un show imperdible el próximo martes 28 de abril en C Art Media.

Formados en Liverpool en 1978 por Ian McCulloch, Will Sergeant y Les Pattinson, Echo & the Bunnymen se consolidó como una de las bandas más influyentes de la escena post-punk y rock alternativo británico, marcando época con clásicos como "The Killing Moon", "The Cutter" y "Bring On the Dancing Horses", temas que ayudaron a definir el sonido de una generación y traspasan décadas con una vigencia notable.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Echo & the Bunnymen Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 25 de febrero a las 10hs . Todos los medios de pago aceptados. Galicia Visa: 6 cuotas sin interés.

Con una trayectoria que incluye álbumes fundamentales como Crocodiles (1980), Heaven Up Here (1981), Porcupine (1983) y Ocean Rain (1984), la banda ha cultivado un repertorio estimado por generaciones de fanáticos alrededor del mundo, influyendo en artistas de distintas escenas y manteniendo su estatus de culto en el rock alternativo.

Aunque su presentación en Buenos Aires en 1999 marcó una de sus primeras visitas al país, Echo & the Bunnymen nunca antes había tocado en un club de esta escala, lo que convierte este recital en una ocasión especial para el público porteño. El show en C Art Media será una oportunidad única para reencontrarse en vivo tanto sus canciones más emblemáticas como esa energía envolvente y atmosférica que los distingue desde sus comienzos. Una cita obligada para amantes del rock de raíz post-punk y de una de las bandas más perdurables e influyentes del Reino Unido.

